Vzw Sportpret ziet benefietacties in het water vallen: “Steun ons door online te shoppen via Trooper” emz

25 maart 2020

14u27 0 Zoersel De coronacrisis leidt tot kopzorgen bij Sportpret. Voor de vzw, die sportactiviteiten en -kampen organiseert voor kansarme kinderen, is het voorjaar een cruciale periode om met benefietacties inkomsten te genereren. Omdat die nu in het water vallen, lanceert oprichter Aïlan Iriks-Bickx (23) een oproep om Sportpret te steunen door online te shoppen via het platform Trooper, waarbij een deel van het aankoopbedrag naar Sportpret gaat. De koper betaalt daarvoor geen cent meer.

In 2016 werd Sportpret vzw opgericht als een organisatie om de kansarme kinderen in Antwerpen sportdagen en -kampen aan te bieden. Ondertussen heeft de vzw ook een werking uitgebouwd in Turnhout, Sint-Niklaas, Genk en Brussel.

De werking van de vzw steunt voornamelijk op inkomsten van benefietevenementen. “Zo brengt de loop ‘Move To Help’ van Rotary Turnhout in Merksplas begin mei 4 tot 5.000 euro in het laatje. Die is jammer genoeg al geannuleerd. Dat dreigt ook te gebeuren met andere loopevenementen of kleine acties die zich inzetten voor Sportpret vzw. Verder kunnen wij geen verkoopacties organiseren. Dat is een dikke streep door onze rekening”, verduidelijkt Iriks-Bickx.

Onlineshoppers

Hoewel de paasvakantiekampen niet kunnen doorgaan, heeft de vzw er al wel kosten voor gemaakt. “We krijgen er ook geen lokale subsidies meer voor, omdat ze niet effectief zullen doorgaan. Daarnaast komt de erkenning van Sportpret als lokaal jeugdwerk in het gedrang, omdat we niet het minimum aantal voorgeschreven activiteiten zullen halen. Voor ons is dit een heel moeilijke periode. In de zomervakantie kunnen de kampen sowieso doorgaan, maar ik verwacht dat het geld in september of oktober op zal zijn als we geen nieuwe inkomsten kunnen vinden.”

De organisatie bedacht daarom een alternatief waar mensen het initiatief kunnen steunen. “Verschillende bedrijven als Brantano of Zeb kondigden maandag aan een percentje te doneren aan verenigen als de onlineaankoop bij hen via het digitale platform Trooper gebeurt. Wij roepen daarom elke onlineshopper op die manier Sportpret te steunen.”

Belang

Volgens Iriks-Bickx is het van groot belang dat de werking van Sportpret vzw ook na de coronacrisis kan doorgaan. “Bij kansarme gezinnen is er veel vraag naar jeugdwerk. Een goed voorbeeld is de activiteitenbundel op onze website, die de kinderen kan bezig houden. Die is de laatste weken al vierduizend keer gedownload. Voor onze doelgroep, namelijk gezinnen met weinig middelen, is het immers niet makkelijk om hun kroost te entertainen, al zeker niet in coronatijden”, besluit hij.

Sportpret vzw steunen kan door online te shoppen via www.trooper.be/sportpret.