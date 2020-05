Vrouw & Maatschappij pleit voor betere verdeling huishoudelijke taken in tijden van corona ADA

10 mei 2020

11u45 0 Zoersel Dit jaar zet Vrouw & Maatschappij (V&M) met haar Zij Blij-dag de zware impact van de coronamaatregelen op de thuiswerkende moeders in de kijker. De organisatie pleit bij de beleidsmakers voor het recht op deconnectie en twee gezinnen die elkaars kinderen kunnen opvangen.

“Door de coronamaatregelen werken heel wat mensen al weken verplicht van thuis uit en combineren ze dat met de opvang en begeleiding van hun kinderen. Nu al blijkt uit de eerste bevragingen dat het vooral de vrouw is die de extra zorgtaken op zich neemt. Bij veel thuiswerkende moeders is de balans tussen werk en privé vandaag helemaal zoek. Wij lanceren daarom een aantal beleidsvoorstellen en oproepen om hen te ondersteunen. Niemand zit op een terugkeer van de jaren 50 te wachten”, zegt Voorzitter van V&M Zoersel, Chris Gonnissen.

Daarom pleit V&M voor extra aandacht voor de vrouw tijdens de coronacrisis. “Wij pleiten voor het toepassen van het recht op deconnectie en roepen vaders op om vaker ouderschapsverlof op te nemen,” vult Zoersels gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers aan.

Telewerken

V&M roept bedrijven op om de wet van 26 maart 2018 toe te passen. Die wet stelt werkgevers verplicht om het thema van deconnectie op de agenda van het CPBW te plaatsen. “Daarbij vragen we aan het parlement om de wet te evalueren en, indien nodig, bij te sturen zodat bedrijven verplicht kunnen worden om voor een telewerkregeling te zorgen, via een ondernemings-cao of door telewerk op te nemen in het arbeidsreglement”, zegt Gonnissen.

Daarnaast steunt de organisatie ook uitdrukkelijk Katrien Schryvers, de Zoerselse vertegenwoordigster in het Vlaams Parlement en haar collega Loes Vandromme, in hun vraag aan experten om de mogelijkheid te bekijken dat twee gezinnen afspraken kunnen maken om elkaars kinderen op te vangen. Zo kan één ouder instaan voor de opvang van de kinderen, terwijl de andere ouders werken. Dat maakt de combinatie werken en kinderopvang voor iedereen haalbaarder.

Meer begrip

Tot slot roept Gonnissen vaders op om meer ouderschapsverlof op te nemen en zo voor een betere taakverdeling te zorgen in het gezin. Aan bedrijven vraagt V&M aan de werkgevers tot meer flexibiliteit en begrip en vragen ze om mensen die telewerken eerder doelstellingen op te geven dan vaste werkuren, zodat die zelf hun werkritme kunnen bepalen.