Vrijwilligersorganisatie DOMO Voorkempen schenkt speelgoed aan kansarme gezinnen Ewoud Meeusen

03 december 2019

16u26 0 Zoersel De vrijwilligersorganisatie DOMO (Door Ondersteuning Mee Opvoeden) schenkt ook zijn overig speelgoed van het afgelopen Sinterklaasfeest aan kansarme gezinnen. Door die actie wil de vrijwilligersorganisatie ook kinderen die niet aanwezig konden zijn, een sinterklaasgeschenkje bezorgen.

DOMO Voorkempen is een organisatie die gezinnen met jonge kinderen ondersteunt op een laagdrempelige manier via huiswerkhulp of het zoeken naar vrijetijdsbesteding. De vrijwilligers wilden dit jaar op hun eerste Sinterklaasviering de kinderen ook een geschenkje bezorgen. Zondag kwamen 35 kinderen en 33 volwassenen langs in Sint-Antonius Zoersel voor een gezellig feest.

Cadeautjes op overschot

Desondanks heeft de organisatie met 23 vrijwilligers nog een aantal geschenken op overschot: “Er moest op voorhand ingeschreven worden met informatie over leeftijd van het kind, zodat we leuke cadeautjes konden uitkiezen. Maar sommige ingeschrevenen kwamen op het laatste moment niet opdagen”, vertelt Marijke Buyens, coördinator van DOMO Voorkempen. De organisatie is dus nog op zoek naar een aantal andere kansarme gezinnen in de regio om het speelgoed aan te schenken.