Vrijwilligersgroep naait 2.650 mondmaskers voor Zoerselaars in drie weken: “We gaan de sfeer hier missen” emz

21 mei 2020

10u30 0 Zoersel De De vrijwilligersgroep ‘Mondmaskerszoersel’ heeft in drie weken tijd 2.650 mondmaskers in bonte motiefjes gemaakt voor de Zoerselaar. De productie vond plaats in feestzaal de Kapel met logistieke ondersteuning van de gemeente. Woensdagavond werd in het naaiatelier er een punt gezet achter het burgerinitiatief. “Er zijn hier vriendschappen gesmeed voor het leven”, zegt mede-initiatiefneemster Chris Gonnissen.

Omdat het bestuur van de gemeente Zoersel in eerste instantie niet bereid was mondmaskers aan te kopen voor haar inwoners, nam oppositiepartij CD&V Zoersel het heft in eigen handen. Fractieleider Roel Van Elsacker en gemeenteraadsleden Katrien Schryvers en Luc Kennis startten met ondersteuning van voortrekkers Chris Gonnissen en Lea Kennis het burgerinitiatief ‘Mondmaskerszoersel’. Op 1 mei begonnen ze met hulp van andere vrijwilligers mondmaskers te maken. “In totaal hebben 68 burgers meegeholpen”, zegt Schryvers.

In het begin verliep de productie moeizaam. Maar het proces ging al snel in stroomversnelling toen Van Elsacker zorgde voor een mal, waarmee de stof makkelijk gevouwen kon worden. In drie weken vervaardigden de vrijwilligers maar liefst 2.650 mondmaskers. “Daarbij hebben we maar liefst 4,8 kilometer lint gebruikt. Als je weet dat een mondmasker maken zo’n veertig minuten in beslag neemt, zijn er in het naaiatelier ongeveer 1.800 uren werk verzet. Dat is ongeveer wat een werknemer in Vlaanderen per jaar doet”, vertelt Schryvers trots.

Tranen in de ogen

De verdeling van de mondmaskers nam de gemeente voor zich. Daarbij besloot ze alsnog 8.000 mondmaskers voor de burger aan te kopen. Het burgerinitiatief kon op steun van burgemeester Liesbeth Verstreken rekenen. Zelf kwam ze wel eens langs om haar steentje bij te dragen. “De dynamiek die hier heerste, was ongelofelijk”, aldus Verstreken. De gemeente bedankte de vrijwilligers met een doosje pralines.

Zowel jong als oud werkte mee aan het burgerinitiatief. Zo ook de 15-jarige Nore Vermeiren. “Ik ga het toch wel missen”, zegt ze. Tijdens het project koppelden de vrijwilligers het nuttige aan het aangename. “Er werd hard gewerkt, maar ook wel gedanst en gezongen. Een aantal medewerkers zijn dinsdagavond nog vertrokken met tranen in de ogen”, vertelt Lea Kennis.