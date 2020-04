Vrijwilligersgroep ‘Mondmaskerzoersel’ hoopt in eigen naaiatelier mondmaskers te kunnen maken voor Zoerselaars emz

27 april 2020

15u22 0 Zoersel Afgelopen vrijdag is in de gemeente Zoersel de Facebookpagina ‘Mondmaskerzoersel’ opgericht. Zo werd een groep vrijwilligers geboren die zich samen inzet om mondmaskers te maken voor de Zoerselaars. “Met dit burgerinitiatief willen we elkaar te kunnen beschermen tegen het coronavirus”, zegt initiatiefnemer Pieter Calliauw. Het project hoopt deze week nog een naaiatelier te kunnen organiseren.

Voor de exitstrategie in de coronacrisis zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen. Zo wordt het dragen van een mondmasker aanbevolen in openbare ruimte en bij het gebruik van het openbaar vervoer zelfs verplicht. Daarom zal de federale overheid iedere inwoner één mondmasker en twee filters gratis ter beschikking stellen. Over hoe en wanneer dat zal gebeuren bestaat nog wel onduidelijkheid. Daarom ontstaan in talloze Vlaamse gemeentes initiatieven waar vrijwilligers zelf mondmaskers maken om die nadien zelf te verdelen onder de lokale bevolking.

Apolitiek

Dat is ook in de gemeente Zoersel het geval. Zo werd afgelopen vrijdag de Facebookpagina ‘Mondmaskerzoersel’ en de website ‘mondmaskerszoersel.wordpress.com’. Die platformen verenigen vrijwilligers die samen mondmaskers willen maken. Dat initiatief kwam mede door CD&V Zoersel tot stand. De partij stelde voor dat de gemeente zou aandringen bij de federale overheid om mondmaskers ter beschikking te stellen van alle inwoners. Bij gebreke daaraan vroeg de oppositiepartij zelf mondmaskers aan te kopen. Dat voorstel werd echter weggestemd door de meerderheidspartijen.

Bovendien lanceerde CD&V het idee om een vrijwilligersplatform op te richten om een aankoop van mondmaskers aan te vullen met zelfgemaakte mondmaskers. “Na de gemeenteraad van afgelopen week kregen we daarop heel wat reacties”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers. “Een aantal Zoerselaars vroegen ons of we niet zelf mee aan de kar wilden trekken. Na overleg besloten we de Facebookpagina en de website op te richten”, vult CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker aan. “Wel is het veel breder dan CD&V Zoersel. Het wil zelfs een totaal apolitiek project zijn”, klinkt het.

Naaiatelier

Het burgerinitiatief werd mee opgestart door Pieter Calliauw. “Door de berichten over de mondmaskers in Zoersel engageerde ik me mijn schouders mee onder dit project te zetten. Het brengt mensen samen rond een goed doel, namelijk samen zorgen dat je een ander beschermt tegen het coronavirus. Dat is een echte win-winsituatie.”

De initiatiefnemers hopen met het platform mensen samen te brengen die de voorbije weken al mondmaskers gemaakt hebben. “Via Mondmaskerzoersel willen we die acties nog uitbreiden. We doen een oproep aan de gemeente, verenigingen en vrijwilligers om de handen in elkaar te slaan om hier samen een mooi gemeenschapsproject van te maken dat ten goede komt van alle Zoerselaars.”

Materiaal

Het project kan op heel wat bijval rekenen. De Facebookpagina verwierf in een mum van tijd bijna 200 volgers. Verder melden verschillende vrijwilligers zich aan om deel te nemen. De actie krijgt steeds meer weerklank. Er wordt zelfs volop gewerkt aan de voorbereiding van een naaiatelier. De initiatiefnemers vroegen de gemeente afgelopen zondag of ze daarvoor een gemeentelijk lokaal zouden mogen gebruiken. “Vanzelfsprekend zal bij de organisatie daarvan rekening gehouden worden met de veiligheidsvoorschriften”, klinkt het.

Om die mondmaskers te kunnen vervaardigen, heeft ‘Mondmaskerzoersel’ nog nood aan vrijwilligers en materiaal. Qua materiaal kan het onder meer katoenen stof dat wasbaar is op minstens 60 en zelfs 90 graden, stevige linten en veters gebruiken. Wie dat ter beschikking kan stellen, wil meewerken als vrijwilliger door thuis mondmaskers te maken of wil komen helpen naaien, knippen of strijken in het naaiatelier, mag een seintje geven via mondmaskerzoersel@gmail.com.