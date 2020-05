Vrijwilligers naaien mondmaskers in De Kapel: “Het is verslavend anderen te helpen” emz

14u23 4 Zoersel De groep vrijwilligers ‘Mondmaskerszoersel’ heeft donderdag haar intrek genomen in De Kapel aan het gemeentehuis in Zoersel om mondmaskers te naaien in de strijd tegen corona. Tijdens de avondsessie zetten een vijftiental ijverige vrouwen hun beste beentje voor aan het strijkijzer en de naaimachine, terwijl een aantal mannen de logistieke kant voor hun rekening namen.

Op de gemeenteraad van dinsdag 21 april stelde CD&V Zoersel voor dat de gemeente voor haar inwoners een deel van de mondmaskers zou kopen en die aankoop zou aanvullen met mondmaskers vervaardigd door vrijwilligers. Hoewel de meerderheidspartijen dat voorstel wegstemden, kreeg de oppositiepartij heel wat respons van burgers. Met de steun van de oppositiepartij zetten een aantal geëngageerde burgers de actie ‘Mondmaskerszoersel’ op het getouw.

De initiatiefnemers vroegen op zondag 26 april of ze een lokaal van de gemeente mochten gebruiken als naaiatelier. De gemeente gaf groen licht en stelde De Kapel ter beschikking. Afgelopen donderdagnamiddag werden de eerste mondmaskers genaaid. CD&V Zoersel is erg tevreden met het engagement. “Het is lang geleden dat er nog zo’n burgerinitiatief is geweest in Zoersel”, zegt fractieleider Roel Van Elsacker.

Verslavend

De mondmaskers worden stapsgewijs vervaardigd. Eerst wordt de stof in stukken geknipt. Daarna worden die gestreken. Vervolgens stikken de vrijwilligers de stukken stof aan elkaar tot een mondmasker met behulp van een naaimachine. “Daarbij gebruiken we twee verschillende patroontjes, zodat duidelijk is wat de voor- en achterkant is”, licht vrijwilligster en CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers toe.

Aan de naaimachine is bestuurslid van de vrijwilligersgroep Lea Kennis ijverig aan het werk. Van de vroege namiddag tot de late avond is ze onafgebroken aan de slag. “Mijn dochter is me zelfs avondeten komen brengen. Het is verslavend om anderen te helpen. Sommigen vinden het denigrerend dat vrijwilligers nu mondmaskers moeten naaien omdat de federale overheid te laat is met haar mondmaskers. Dat vind ik helemaal niet waar, want wij doen dit graag!”

Nood aan materiaal

Hoeveel gratis mondmaskers het naaiatelier uiteindelijk zal kunnen maken, durven de initiatiefnemers nog niet zeggen. Daarnaast heeft het ook de gemeente gevraagd om in te staan voor de verdeling ervan. Wel hoopt de vrijwilligersgroep de komende weken over voldoende materiaal te beschikken om aan de slag te kunnen blijven. Zo is er niet alleen nood aan katoenen stof dat wasbaar is op minstens 60 of zelfs 90 graden, maar ook aan lintjes of veters om het mondmasker te kunnen vastmaken. Het materiaal kan tijdens de openingsuren van het naaiatelier binnengebracht worden, maar de logistieke ploeg kan dat eveneens aan huis komen ophalen.

Wie materiaal ter beschikking kan stellen, wil meewerken als vrijwilliger door thuis mondmaskers te maken of wil komen helpen naaien, knippen of strijken in het naaiatelier, mag een seintje geven via mondmaskerszoersel@gmail.com. Meer informatie over het initiatief en de openingsuren van het naaiatelier is te vinden via de Facebookpagina ‘Mondmaskerszoersel’ en de website www.mondmaskerszoersel.wordpress.com.