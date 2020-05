Voorzitter Vlaams Belang Zoersel dient politionele klacht in tegen gemeenteraadsvoorzitter: “Het moet gedaan zijn met ons in de hoek van fascisme te duwen” emz

08 mei 2020

18u53 0 Zoersel De voorzitter van Vlaams Belang Zoersel Wouter Bollansée heeft vrijdagnamiddag een klacht ingediend bij de lokale politie tegen gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos wegens laster. De aanleiding daartoe is dat de gemeenteraadsvoorzitter Vlaams Belang een ‘fascistoïde partij’ noemde. “Met de aanklacht willen we een statement maken dat we dit niet langer accepteren”, zegt Bollansée. Daarop reageert De Vos verbouwereerd. “Ik heb heel duidelijk mijn verontschuldigingen aangeboden.”

Er komt zo geen einde aan de politieke rel in Zoersel. De wortels van het conflict tussen De Vos en Bollansée liggen in de discussie hoe de gemeenteraad van april moest georganiseerd worden. Toen de gemeenteraadsvoorzitter voorstelde dat via e-mail te doen, beschouwden een aantal leden van de oppositiepartijen dat als een 1 aprilgrap.

Dat schoot bij De Vos in het verkeerde keelgat. Daarop reageerde hij met een boze mail aan de fractieleiders. Voor die reactie vroeg Bollansée op de gemeenteraad van april de excuses van De Vos. Daarmee was De Vos niet gediend. “Ik val nog liever dood dan dat ik mijn excuses aanbied aan Wouter Bollansée.” Vervolgens richtte Vlaams Belang een open brief aan de gemeenteraadsvoorzitter met de vraag een stap opzij te doen. “Het feit dat een lid van de fascistoïde partij Vlaams Belang me aanvalt, is een eer voor mij. Het is een teken dat ik het goed doe”, repliceerde de gemeenteraadsvoorzitter.

Verontschuldigingen

Dat taalgebruik ging voor Vlaams Belang Zoersel een stap te ver. De oppositiepartij richtte zich tot burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) met de eis haar verantwoordelijkheid te nemen door zijn De Vos uit zijn functie als gemeenteraadsvoorzitter te ontzetten en uit N-VA te verwijderen. De meerderheidspartijen distantieerden zich dan wel van het woordgebruik van De Vos, maar wilden vooral een einde maken aan de constante persoonlijke aanvallen in de pers en op Facebook.

Daarenboven bood De Vos zijn verontschuldigingen aan in een e-mail aan de fractieleiders. “Ik wil mij dan ook persoonlijk tegenover de partij Vlaams Belang en haar kiezers verontschuldigingen voor de kwalificatie fascistoïde, die in deze context wat scherp geformuleerd was.”

Gratuit

Voor Bollansée was dat niet voldoende. Volgens hem waren de verontschuldigingen niet oprecht. “Ik heb zelf niet eens een persoonlijke mail gekregen of een telefoontje gehad?” Aangezien de burgemeester geen sanctie uitspreekt, hoopt Bollansée dat het gerecht dat wel zal doen na de politionele aanklacht. “Het moet gedaan zijn ons in de hoek van het fascisme te duwen. Bovendien gebeurde dat dan ook nog eens gratuit zonder enige inhoudelijke argumentatie. Vanuit de functie van gemeenteraadsvoorzitter is dat ontoelaatbaar. Dan gaat iedereen dat maar normaal vinden om ons uit te maken voor fascisten.”

Op de aanklacht reageert De Vos verontwaardigd. “Ten eerste moeten ze als Vlaams-nationalisten hun taal leren beheersen. Het achtervoegsel -oïde houdt in dat iets doet denken aan. En ja, hun gedragingen op de gemeenteraad deden me daaraan denken. De oppositie heeft het volste recht om te reageren op een budget van de meerderheid, maar daarbij hoeft onze schepen voor Financiën niet openlijk beschuldigd te worden als misdadiger. Het is nodig dat de partij eens in de spiegel kijkt. Er wordt steeds op de man gespeeld. Op de lange duur heeft het me zover gedreven de partij ‘fascistoïde’ te noemen. Maar daarvoor heb ik heel duidelijk mijn verontschuldigingen aangeboden”, besluit hij.