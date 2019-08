Voorzitter gemeenteraad Zoersel pakt uit bij start van gemeenteraadszitting : “Voor de kindjes is de speeltijd gedaan nu school begint. Ik ga jullie geen kindjes noemen maar de rest meen ik wel” Toon Verheijen

27 augustus 2019

21u20 0 Zoersel Marcel De Vos (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad in Zoersel kwam dinsdagavond scherp uit de hoek bij de opening van de eerste gemeenteraad na het zomerreces. Hij wil niet dat gemeenteraden nog tot 2 of 3 uur duren zoals de eerste helft van het jaar wel eens gebeurde. “Ik zal ingrijpen als iedereen oneindig begint uit te weiden.”

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad in januari duurde zowat alle gemeenteraden tot (ver) na middernacht en dat soms tot frustratie van bezoekers, maar blijkbaar was ook de voorzitter dat beu. “De scholen gaan terug beginnen en dat betekent dat de speeltijd voorbij is”, zo begon De Vos zijn verrassend pleidooi. “Ik ga jullie geen kindjes noemen, maar de rest telt wel. Het moet gedaan zijn met gemeenteraden die duren tot 2 uur of zelfs later. Ik ben heel duidelijk : dit stopt nu! Jullie hebben allemaal het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Ik vertrouwde jullie daar in, maar blijkbaar ten onrechte. Ik betreur het dat de gemeenteraden extreem lang getrokken werden en daarna werd dan via sociale media door het ongenoegen over geuit. Shame on you!”

Pijngrens

Maar daarmee was zijn pleidooi nog niet afgelopen. “Ik wil artikel 27 van het huishoudelijk reglement zo breed mogelijk toepassen. Dat artikel zegt dat een voorzitter de debatten kan sluiten als een punt voldoende besproken is. Ik vraag dus iedereen helder, duidelijk en kort te zijn. Doen jullie dat niet, dan roep ik de hulp in van mijn assistent (toont een chronometer). Mijn pijngrens ligt op tien minuten. Gemeenteraden duren voortaan tot 23 uur en hoogst uitzonderlijk misschien eens tot middernacht. Maar dan ga ik naar huis en nodig ik iedereen uit om de dag erna de gemeenteraad verder te zetten om 8 uur ‘s morgens. Iedereen heeft het recht om zich te uiten natuurlijk. Ik wil veel toelaten maar te goed is half zot. Ik ben de komedie beu. Ik beoordeel de debatten niet, maar het moet geen show worden.”

Respect

De oppositie was zichtbaar geschrokken, maar niemand voelde zich naar eigen zeggen aangesproken. “Wij hebben gewoon vragen gesteld of punten aangebracht”, zegt Katrien Schrijvers van CD&V. “Er is inderdaad respect nodig en een chronometer gaat daarbij niet helpen. Het geldt trouwens ook voor de meerderheid als zij een tekst van tien bladzijden gaan aframmelen.” Ook Tom Sleeuwaert van h-EERLIJK ZOERSEL voelde zich niet aangesproken. “Ik schrik wel van dit pleidooi. U hebt de raden altijd keurig geleid. Dit taalgebruik past toch niet echt. En tien minuten? Soms gaat da niet als er belangrijke punten worden behandeld waarover op voorhand geen debat is geweest.”