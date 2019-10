Voortbestaan TC De Kievit dan toch verzekerd en een beetje sportgeschiedenis voor TC Den Otter Toon Verheijen

04 oktober 2019

09u24 0 Zoersel Het tenniscircuit in Zoersel heeft positieve dagen achter de rug. De dames van TC Den Otter hebben een stukje geschiedenis geschreven door de interclub te winnen en TC De Kievit gaat dan weer verder als vzw waardoor de werking verzekerd is.

De Dames 6 van TC Den Otter speelden de interclubfinale tegen TC Les Trois Fontaines in Ouderghem en wisten die ook te winnen. Dat was nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de club. “Maar een ploeg is niets zonder supporters en ook die waren weer massaal op post”, klinkt het bij het bestuur. “Heel het seizoen lang hebben ze onze dames aangemoedigd.” Maar ook de dames zijn het bestuur meer dan dankbaar. “Extraatjes, reclame, flessen cava, warme ontvangsten en extra feestjes die we hebben mogen bouwen.”

TC De Kieveit blijft bestaan

Geen kampioenen bij TC De Kievit, maar het voorbestaan van de club is wel verzekerd. In 2017 werd de club overgenomen door Tom Braeckmans, maar die stopt er nu mee. “Vanaf 1 januari gaat de club echter verder als vzw”, zegt schepen van sport Olivier Rul (Open Vld). “”Alle inkomsten zullen dus volledig terugvloeien naar de club in de vorm van investeringen in de infrastructuur en in het beheer van de club. In november en december zullen er al de nodige werken uitgevoerd worden. ER is ook al een nieuwe raad van bestuur opgericht. Tegen april 2020 moet de volledige werking terug op poten staan. We zijn als gemeente blij dat de toekomst van de club verzekerd is want er zijn 285 leden aangesloten.” Op TC De Kievit kan er getennist worden op vier gravelterreinen en één kunstgrasterrein. Alle terreinen zijn voorzien van verlichting. Vooraan de velden, aan de parking zal een kleine speelweide ingericht worden voor de kinderen.