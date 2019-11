Voormalig NATO-militair Dirk Eelen herdenkt oorlogsveteranen met oldtimerevent ‘Camp Barkeley’: “Vergeet niet dat wij dankzij de soldaten van WO I en II hier in vrijheid leven” Ewoud Meeusen

08 november 2019

20u05 4 Zoersel Aan het gemeentehuis van Zoersel slaan een dertigtal militaire re-enactors dit weekend hun tenten op. De oud-strijdersbond van Sint-Antonius organiseert voor het tweede jaar op rij een bijeenkomst van oorlogse en naoorlogse oldtimerlegervoertuigen. Het doel van het evenement is voornamelijk de herdenking van de oorlogsveteranen en de twee wereldoorlogen: “Wij komen hier geen soldaatje spelen, maar willen bij de mensen en kinderen de woelige oorlogsgeschiedenis in herinnering houden”, vertelt de Nederlandse re-enactor Martijn Van der Zouwen (41).

Indrukwekkende collectie

Vlakbij de kaki legertenten springt een Amerikaans militair voertuig meteen in het oog. De legerwagen is privébezit van Dirk Eelen (52), de organisator van het evenement en voorzitter van de oud-strijdersbond van Sint-Antonius: “Een Dodge WC 51 van een Amerikaanse paracommando die na de landing in Normandië munitie, voedsel en manschappen vervoerde. Ik heb het in Noorwegen kunnen kopen. Tijdens de restauratie heb ik zelfs het dagboek van de Amerikaanse chauffeur in de legerwagen gevonden”, vertelt voormalig NATO-militair Dirk. Met trots draagt hij een passend Amerikaans paracommandokostuum afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

Zijn collectie beperkt zich niet tot de Dodge. Dirk heeft als fervent verzamelaar maar liefst 19 militaire voertuigen in bezit, waaronder twee Wiezels en een Bren Carrier die voornamelijk door de Engelsen en Canadezen gebruikt werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn opvolging is alvast verzekerd: “Mijn jongste zoon Bryan heeft ook al een eigen oorlogscollectie. Hij probeert zelfs al aanspraak te maken op de Dodge”, zegt Dirk lachend.

Nagedachtenis oorlogsveteranen

Organisatoren Dirk Eelen (52) en Cedric Wens (28) verwachten 30 à 40 militaire voertuigen “We maken geen onderscheid tussen oorlogse en naoorlogse voertuigen. Zo verwachten we ook een Steyr, een Oostenrijks militair voertuig uit de jaren 70. Veel legerwagens komen langs uit sympathie. We zijn dan ook uitgegroeid tot een hechte vriendengroep, aangezien we een à twee keer per maand samenkomen”, legt Dirk uit. Voor de meeste re-enactors als Willy Pannenkoek (72) draait het evenement voornamelijk om de herdenking van de wereldoorlogen: “Ik heb enorm veel respect voor de veteranen.” Dat geldt ook voor Dirk. Als beroepsmilitair bij het NATO-leger verloor hij veel collega’s bij missies in het Midden-Oosten, Joegoslavië, Congo en Afghanistan.

Amerikaans veldhospitaal

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het huidige gemeentehuis van Zoersel dienst als een veldhospitaal van het Amerikaanse leger. Binnen in het gemeentehuis heeft Sigfried Van den Brande (28) een medisch hospitaal ingericht met zijn privécollectie: “Op militaire beurzen en online verzamelwebsites ga ik op zoek naar interessante stukken uit de medische wereld die dateren uit de Tweede Wereldoorlog”, verduidelijkt Sigfried.

Internationaal evenement

Organisatoren Dirk en Cedric rekenen ook op een bezoek van Duitse vrienden uit Keulen. Daarnaast nemen re-enactors Martijn Van der Zouwen (41) en zijn vrouw Caroline (36) uit Rotterdam deel aan het evenement. Martijn rolde vier jaar geleden in de wereld van re-enactment toen hij de kamer van zijn grootvader opruimde: “Mijn grootvader heeft nooit over zijn oorlogsverleden verteld. Toen hij twintig jaar geleden overleed, stootte ik op een fotocollectie en zijn dagboek uit de oorlogsperiode. Hij heeft zelfs de Willemse brug van Rotterdam verdedigd als oorlogsmarinier of ‘Zwarte Duivel’. Ik wil mensen en kinderen in herinnering brengen van wat oorlogsmilitairen vroeger hebben meegemaakt”, vertelt Martijn.

Randanimatie

Tijdens het weekend krijgen bezoekers de kans om een spannend ritje te maken in een van de legervoertuigen. Daarnaast zorgen de ‘Zingende Fotografen’ en ‘French Captain’ met muziek uit de jaren 40 en 50 voor een muzikale noot.