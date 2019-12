Voorlopig 1.000 herbruikbare bekers voor Zoerselse verenigingen Ewoud Meeusen

14u12 3 Zoersel Het Zoersels bestuur wil verenigingen herbruikbare bekers aanbieden vanaf 2020. Momenteel werken intercommunales Igean en KINA een systeem uit. Daarom stelt de gemeente voorlopig een set van 1.000 herbruikbare bekers gratis ter beschikking aan de verenigingen.

Vanaf 2020 zal het in Vlaanderen verboden zijn om op evenementen drank in wegwerpbekertjes, plastic flesjes of blikjes aan te bieden. Voor verenigingen kan dat zorgen voor een bijkomende kost als ze zelf herbruikbare bekers moeten aankopen. Daarom wil het Zoersels bestuur in de bres springen. De intercommunales Igean en welzijnsvereniging KINA zijn volop bezig met het uitwerken van een systeem voor het aankopen van bekers door de gemeente of voor het verhuren van bekers aan verenigingen. Dat zal pas in de loop van 2020 in werking kunnen treden.

Beperkte set

De gemeente wil er zeker van zijn dat ze kwaliteitsvolle bekers kan aanbieden. In afwachting van een definitieve regeling, stelt de gemeente kosteloos de huidige set van een kleine 1.000 bekers ter beschikking. De verenigingen moeten zelf instaan voor de reiniging ervan. “Met deze tussenoplossing was zowel de sportraad als de jeugdraad tevreden. In een volgende fase zullen we de verenigingen veel meer herbruikbare bekers kunnen aanbieden”, vertelt schepen voor sport en jeugd Olivier Rul (Open Vld).