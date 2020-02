Volleybalclub Zoersel nodigt al zijn coryfeeën uit voor 50-jarig jubileum: “Iedereen komt hier met een warm gevoel thuis” emz

21 februari 2020

11u28 0 Zoersel De Zoerselse volleybalclub smasht al vijftig jaar lang ballen over het net. “Al duizenden spelers zijn hier gepasseerd”, zegt voorzitter Herman Geens (69). Ter gelegenheid van dat jubileum zet de club een heus feestweekend op poten. “Op de receptie voor ons 50-jarig bestaan hopen we dan weer heel wat voormalige volleyballers van onze club tegen het lijf te lopen”, klinkt het bij het bestuur.

Volleybalclub Zoersel ontstond in 1970 uit de lokale werking van de Katholieke Landelijke Jeugdbeweging (KLJ) en Scouts Zoersel. Twee jaar lang speelden de Zoerselse volleyballers buiten aan de toenmalige jongensschool. “In de winter moesten we sneeuwruimen alvorens we konden beginnen”, lacht voorzitter Geens, die sinds het eerste uur deel uitmaakt van de club. Na vier jaar in een opgeknapte garage op de Zandstraat gespeeld te hebben, stapte de volleybalclub in 1976 naar de gemeente. “Toen is het kantje boordje geweest of we waren gestopt. De gemeente kon ons wel een stuk grond geven aan de Kapelstraat, maar had geen geld voor een sporthal. Dan hebben we toch besloten een kleine zaal met eigen volk en middelen te bouwen. In 1978 was die gerealiseerd”, licht Geens toe. Door het toenemende succes van het volleybal in Zoersel, moest de club hun infrastructuur uitbreiden. “Ook de nieuwe sporthal hebben we begin de jaren 2000 op eigen houtje tot stand gebracht. Daar hebben veel mensen hun volledige vakanties voor opgeofferd”, zegt Geens.

Levendige club

Die draagkracht is ook vandaag de dag nog aanwezig bij één van de oudste volleybalclubs in de omgeving. “Het volleybal heeft altijd al geleefd in Zoersel. Natuurlijk hebben onze eerste heren- en damesploeg een zekere uitstraling, maar de andere ploegen zijn minstens even belangrijk. Er is hier een plaats voor iedereen. Ook draait het bestuur al lang mee. Dat zijn onze sterktes”, zegt Geens. Dat beamen ook Elize Van den Brande (25) en Noreen Riemis (27): “Op onze club heerst echt een sfeer van samenhorigheid. Iedereen komt hier met een warm gevoel thuis”, zeggen de jonge bestuursleden.

Ook het grote ledenaantal is daarvan een bewijs. Ondergebracht in vijf herenploegen, acht damesploegen en een vijftiental jeugdploegen spelen ongeveer 250 à 300 leden volleybal in de Kapelstraat. Dat gaat van zesjarigen tot ervaren vijfenzestigplussers, zowel recreatief als op gewestelijk of provinciaal niveau: “Iedereen wordt hier gewaardeerd”, benadrukt Geens.

Feestvieren

Aan hun 50-jarig bestaan koppelt de volleybalclub uit Zoersel heel wat festiviteiten. Op vrijdag 3 april nodigt VC Zoersel al zijn leden en oude bekenden van de club uit voor een receptie en een fototentoonstelling. Tijdens het paasweekend vormen de volleybalzalen het decor voor de finales van de beker van Antwerpen, zowel voor de jeugdploegen als voor de dames- en herenploegen.

Begin mei bouwt VC Zoersel een heel weekend feest. Op donderdagavond 30 april organiseert het een lampjesquiz voor de Zoerselse verenigingen. De dag erop gaat een kinderdisco gepaard met optredens van coverband White Shoes en komiek Peter Hens. Op zaterdag 2 mei ontvangt de club de bands Moots, Black & Blonde en Guy Swinnen. Het feestweekend besluit met een galamatch op zondag 3 mei.

Voor meer informatie over het feestweekend kan u terecht op de website van VC Zoersel.