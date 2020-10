Volleybalclub Amigo’s doopt thuisbasis om tot Jartazi Arena Ben Conaerts

11 oktober 2020

15u06 0 Zoersel Volleybalclub Amigo’s – Van Pelt is dit seizoen een samenwerking aangegaan met sportkledingfabrikant Jartazi. Om dat te onderstrepen, werd de thuisbasis van de club omgedoopt tot de Jartazi Arena.

Volleybalclub Amigo’s – Van Pelt werkte jarenlang zijn thuiswedstrijden af in de Van Pelt Arena in de Achterstraat. Maar nu de club een samenwerking is aangegaan met sportkledingfabrikant Jartazi, heeft men gekozen om de thuisbasis van de club te herdopen tot de Jartazi Arena. “Van Pelt blijft wel een belangrijke sponsor”, klinkt het bij de Amigo’s. “Maar Jartazi komt nu dus mee in de schijnwerpers te staan. Als fabrikant van hoogwaardige sportkleding is het de perfecte partner.”

“Het is indrukwekkend dat de volleybalclub in deze moeilijke tijden erin slaagt om nog meer sponsors te vinden en te blijven groeien”, zegt schepen van Sport Olivier Rul (Open Vld). “Met ruim 500 leden behoren ze tot de grootste clubs van Zoersel. Vermits ze op hoog niveau meespelen, brengen ze heel wat volk op de been en lokken ze op die manier heel wat mensen naar onze gemeente. Als gemeentebestuur juichen we dat enthousiast toe.”