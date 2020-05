Voetballertjes van KFCE Zoersel hervatten training: “Het beperkt zich tot oefeningen op afstand” emz

29 mei 2020

11u09 0 Zoersel Heel wat jeugdploegen van voetbalclub KFC Eendracht Zoersel hebben deze week hun trainingen hervat. Hoewel er geen toernooien of matchen meer plaatsvinden, zullen de kinderen en jongeren nog tot eind juni blijven voetballen. Dat was ook voor de acht- en negenjarigen van de club een opluchting. “De goesting bij hen is groot”, zegt trainster Ilse Van de Wiele (40).



Op 18 mei raakte het nieuws bekend dat slechts 15 procent van alle Belgische jeugdvoetbalclubs zou hervatten. Dat is in Zoersel het geval. Daar legde het bestuur van de club de vraag voor aan welke trainers het zagen zitten om de training opnieuw op te starten. De trainers van de acht- en negenjarigen (U9) zeiden daar geen neen tegen. “In januari en februari is er door de regen ook al veel afgelast geweest”, zegt trainster Ilse. Op donderdagavond haalden de kinderen voor het eerst sinds tweeënhalve maand opnieuw hun voetbalschoenen boven. Vijftien van de zestien spelers tekenen present op de eerste training.

Geen wedstrijdjes

Om de trainingen veilig herop te starten, zijn wel wat voorwaarden verbonden. Er mag maar één ploeg tegelijkertijd op de voetbalvelden aanwezig zijn. Na iedere training moet een half uur pauze zijn alvorens een andere ploeg het veld betreedt. Ook de spelers van één team moeten onderling fysiek contact vermeden worden. De U9-ploeg wordt onderverdeeld in drie groepen. “We hebben nu vier trainers in plaats van twee. Wat de training zelf betreft, doen we enkel oefeningen op afstand. Geen wedstrijdjes dus. En de kinderen nemen de bal niet vast met de handen”, verduidelijkt trainer Jo Thielens.

Ondanks die restricties is Ilse tevreden dat de trainingen toch al kunnen doorgaan. Voor haar zijn het voorlopig immers de laatste momenten als trainster aan de voetbalvelden op de Westmallebaan. “Na drieënhalf jaar deze ploeg onder mijn hoede genomen te hebben, houd ik ermee op. Ik merk dat mijn zoontje Wout en de andere kinderen nood hebben aan iemand nieuw. Door de trainingen kan ik nu toch nog deftig afscheid nemen. En laat ons hopen dat de drink en barbecue met de ploeg eind juni nog mag doorgaan”, lacht ze.