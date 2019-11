Voetbalclub K. Antonia FC krijgt extra speelruimte Ewoud Meeusen

22 november 2019

11u42 6 Zoersel Gemeente Zoersel en voetbalclub K. Antonia FC hebben een overeenkomst bereikt over de toekomst van de voetbalclub. De voetbalvelden zullen niet overgedragen worden aan de gemeente. Het omnisportveld vlakbij Antonia zal in de toekomst overgedragen worden aan de voetbalclub voor extra speelruimte.

De voetbalclub in Sint-Antonius Zoersel K. Antonia FC krijgt in de toekomst meer ademruimte. Na verschillende gesprekken kwamen schepen van sport Olivier Rul (Open VLD) en schepen van financiën Koen Paredaens (N-VA) in kader van het meerjarenplan 2020-2025 tot een overeenkomst met het bestuur van K. Antonia FC. Rul stapte af van de optie om de velden over te kopen, omdat het bestuur van de voetbalclub daar niet achter stond. Hij besloot de site te hertekenen. In de toekomst zal het omnisportveld aan de voetbalclub overgedragen worden aan K. Antonia FC. Op die manier zullen de huidige voetbalvelden minder belast worden.

Moeilijke bevalling

De voetbalclub in Sint-Antonius, die in 1916 Antonia gedoopt werd en sinds 1923 in rood-groen speelt, barst al langer uit zijn voegen. Al vele jaren werd er achter de schermen gespeculeerd over een uitbreiding en een verkoop van de voetbalvelden aan de gemeente Zoersel. Ondanks de vele pogingen en constructies kwamen de gemeente en het bestuur van de voetbalclub nooit tot een overeenkomst die werkbaar en toekomstgericht was voor alle partijen.

Door de hertekening van de site zullen de aanwezige partners herplaatst worden. De schuttersclub Sint-Hubertusgilde en de speeltoestellen zullen een andere locatie krijgen. Vanaf 2020 begint de gemeente Zoersel aan dat project.