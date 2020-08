Vlaams Belang Zoersel wil vaart in verbod op gebruik, verkoop en distributie lachgas emz

13 augustus 2020

21u35 1 Zoersel Vlaams Belang Zoersel wil dat er vaart komt in het GAS-reglement waarin een verbod op het gebruik, de verkoop en de distributie opgenomen wordt. Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) benadrukt dat het overleg bezig is, maar dat het wel nog tijd vraagt.

Op de gemeenteraad van 22 oktober 2019 agendeerde Vlaams Belang Zoersel-fractieleider Jos van Dongen de invoering van een GAS-reglement ter bestrijding van het ongeoorloofd gebruik, de verkoop en de distributie van lachgas. Daar was een duidelijke meerderheid voor te vinden. Wel benadrukte burgemeester Verstreken de wenselijkheid van een uniform reglement voor de vier gemeenten (Zoersel, Malle, Brecht, Schilde) van de Politiezone Voorkempen.

Praatbarak

Begin augustus kan de politiezone echter nog steeds geen GAS-boetes uitschrijven voor het aankopen, gebruiken en verspreiden van lachgas. “We kunnen wel een proces-verbaal uitschrijven voor openbare dronkenschap ten gevolge van verdovende middelen als we iemand aantreffen die zich in hogere sferen bevindt”, aldus Greet Wouters, woordvoerster van Politiezone Voorkempen.

Dat betreurt van Dongen: “We zijn zwaar teleurgesteld in het feit dat er na bijna één jaar geen schot in de zaak zit. Ons agendapunt is blijkbaar in een praatbarak terecht gekomen. Daarom nemen we opnieuw initiatief. Om het Zoersels tankschip opnieuw in beweging te krijgen, zullen we dit punt dan ook opnieuw op de agenda van de volgende gemeenteraad laten plaatsen.”

Vraagt tijd

Burgemeester Verstreken maakt duidelijk dat het geen sinecure is. “Het wordt wel degelijk opgenomen in het GAS-reglement. Daarvoor is er voorbereidend overleg geweest. Dat wordt nog voortgezet. Er zullen eveneens nog wat andere wijzigingen worden doorgevoerd. Het GAS-reglement geldt in de vier gemeenten van de politiezone. De aanpassingen verlopen via intercommunale IGEAN en het politiecollege. Dat vraagt dus wel wat tijd. In september zal verder overleg volgen. Ik kan nog niet zeggen wanneer we het aangepaste reglement aan de gemeenteraad zullen kunnen voorleggen”, reageert ze.

Een dergelijk antwoord volgens Vlaams Belang een totale stilstand in het dossier. “Er wordt verwezen naar IGEAN, overleg tussen verschillende gemeenten... Argumenten die ook in oktober 2019 al gebruikt werden”, klinkt het.