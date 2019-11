Vlaams Belang Zoersel viert 30-jarig bestaan met Tom Van Grieken: “Wij zijn de olympische kampioenen van de Vlaamse politiek!” Ewoud Meeusen

30 november 2019

15u05 0 Zoersel Op zaterdag 30 november vierde Vlaams Belang Zoersel zijn 30ste verjaardag. Niet alleen Sinterklaas, maar ook nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken zorgden voor een speciale gelegenheid. Op het ontbijt sprak ook Zoersels gemeenteraadslid Wouter Bollansée de Vlaams Belangers toe: “Wij zullen binnenkort als kapitein het Zoerselse schip naar de juiste weg leiden!”

De leden en aanhangers van van Vlaams Belang Zoersel verzamelden zaterdag in het koetshuis in Halle voor hun 30-jarig jubileum. Tien jaar na het ontstaan van de Vlaams-nationalistische partij, richtte een aantal Zoerselse voortrekkers Vlaams Blok Voorkempen op in 1989. De start van de partij was allesbehalve rooskleurig: “Maar wij zijn de olympische kampioenen van de Vlaamse politiek, wij geven niet op en boeken bij iedere wedstrijd vooruitgang”, speecht Van Grieken. Dertig jaar later heeft Vlaams Belang heel wat meer populariteit verworven: “Vroeger werden er pinten naar ons hoofd gesmeten, nu krijgen we pinten in de hand”, vertelt Bollansée.

Ook in de randgemeentes van Antwerpen als Zoersel heeft Vlaams Belang volgens Bollansée nog veel groeimarge: “In 2018 scheelde het niet veel of we zaten in de coalitie, maar Zoersel is toen slachtoffer geworden van de Antwerpse ideologie. Vandaag verwerven we een steeds groter draagvlak bij de man in de straat. Daarnaast vinden we ook aansluiting bij andere lokale partijen als h-EERLIJK Zoersel, die niet onder het juk zitten van hun nationale fractie. De toekomst is van en voor ons.” Ook Van Grieken heeft vertrouwen in de toekomst van Vlaams Belang Zoersel: “Onze partij heeft nu eenmaal het meeste potentieel in Antwerpen en de randgemeentes, aangezien men daar op lokaal niveau vaak rechts en Vlaams stemt”, verduidelijkt Van Grieken.

Sinterklaas mét zwarte pieten

Niet alleen Tom Van Grieken was een opvallende gast op de viering. Ook Sinterklaas passeerde op het ontbijt om de aanwezige kinderen te verrassen met een cadeautje. Volgens Vlaams Belang is de heisa rond zwarte piet een non-discussie: “Sneeuw is wit, water is nat en zwarte piet is zwart”, stelt Van Grieken.