Vlaams Belang Zoersel lanceert opvallende campagne: “Lanceer ideeën via ons want anders moet je 300 handtekeningen verzamelen” Toon Verheijen

18 september 2019

21u33 0

Vlaams Belang Zoersel lanceert een opvallende campagne om ideeën van inwoners sneller op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Het doet een oproep om alle ideeën via hen te laten verlopen. “Burgers hebben vaak concrete en goede ideeën over hoe ze dingen kunnen verbeteren in de gemeente”, zegt Wouter Bollansée. “Dikwijls zijn het zelfs ideeën die niet al te veel geld kosten en ook nog eens snel uit te voeren zijn. Maar in de procedure staat geschreven dat je als burger eerst 300 handtekeningen moet verzamelen om het op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. En dan zijn er ook nog eens allerlei vormvereisten waaraan je moet voldoen. Wij hebben als partij het gevoel dat het efficiënt en democratisch is. Daarom doen we een oproep om voorstellen met ons te bespreken. Wij zullen het dan aftoetsen of het realiseerbaar is en binnen het budget van de gemeente past.Hoe concreter en sneller het te realiseren is, des te beter. Dit hoeft zeker niet steeds over zware politieke ideologieën te gaan, integendeel.”