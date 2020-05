Vlaams Belang Zoersel dient politieklacht in over ‘onveilige’ mondmaskers van gemeente, meerderheid spreekt van paniekzaaierij emz

18 mei 2020

16u23 4 Zoersel Gemeenteraadslid Wouter Bollansée heeft namens Vlaams Belang Zoersel klacht ingediend bij de Lokale Politie Voorkempen tegen het voltallige Zoerselse schepencollege. Hij meent dat de aangekochte mondmaskers van de gemeente voor haar inwoners niet aan de vereisten, omdat die volgens de verpakking niet op 60 graden Celsius - zoals voorgeschreven - zouden kunnen gewassen worden. De meerderheidspartijen reageren scherp. “Dit is paniekzaaierij met het oog op persoonlijk politiek gewin”, klinkt het.

De inwoners van de gemeente Zoersel kunnen sinds woensdag 13 mei een mondmasker en een mondmaskerfilter ophalen op een verdeelpunt in iedere deelgemeente. De mondmaskers waren niet alleen gemaakt door vrijwilligers van Mondmaskerszoersel in het naaiatelier. Om ervoor te zorgen dat de bedeling niet zou stilvallen, besloot de gemeente nog 7.500 mondmaskers aan te kopen.

Op dertig graden wassen

Een dergelijk mondmasker kwam afgelopen vrijdag in de handen van Wouter Bollansée. Toen hij de instructies voor het wassen bekeek, zag hij dat dat aangaf dat de mondmaskers gewassen moeten worden op dertig graden en niet gestreken mochten worden. “Dat gaat flagrant in tegen de officiële voorschriften. Die zeggen immers dat mondmaskers minimaal dertig minuten gewassen moeten worden op zestig graden, kort gekookt of gestreken moeten worden. De mondmaskers uitgedeeld door de gemeente zijn dus niet conform de bestrijding van Covid-19.”

Het raadslid besloot een mailtje te sturen naar het schepencollege met de vraag om tot actie over te gaan. Toen hij geen antwoord kreeg, besloot hij het er niet bij te laten. Maandag diende hij namens Vlaams Belang Zoersel klacht in bij de Lokale Politie Voorkempen. “Als verantwoordelijke burgers en gemeenteraadsfractie zien we het als onze plicht om alles in het werk te stellen de Zoerselaar te beschermen. Deze mondmaskers vormen een gevaar voor de volksgezondheid.”

Instructie meegeven

Volgens het gemeentebestuur zijn de mondmaskers wél conform de richtlijnen. “De Chinese fabrikant van deze mondmaskers heeft door de grote tijdsdruk een standaard verpakking moeten gebruiken om de mondmaskers zo snel mogelijk te kunnen leveren. De gemeente heeft dan besloten een duidelijke Nederlandstalige handleiding te voorzien ter vervanging van de vaak onduidelijke en verwarrende symbolen op de verpakking.”

In die extra handleiding staat dat de mondmaskers toch op een temperatuur boven de zestig graden moeten gewassen worden. Als dat niet mogelijk is, kan dat op een lagere temperatuur, maar moet het mondmasker daarna wel behandeld worden met een stoomstrijkijzer. “Die instructies hebben we bijgevoegd in overleg met de fabrikant en nadat hij bevestigd had aan de gemeente Zoersel dat de mondmaskers zelfs op veel hogere temperaturen kunnen gewassen worden”, verduidelijkt het gemeentebestuur.

Desinformatie

Op de gemeentelijke website staat echter te lezen dat bij een aantal pakketten mondmaskers die extra instructiefiche niet is meegegeven. Volgens de meerderheidspartijen lagen er wel handleidingen om te consulteren of te raadplegen. Maar omdat niet iedereen die meenam, ontstond er bij sommigen onzekerheid of de mondmaskers wel bruikbaar waren in strijd tegen het coronavirus. Dat was eveneens het geval bij Bollansée. Ondertussen heeft de gemeente de handleiding op haar website geplaatst en alle pakketjes mondmaskers voorzien van een bijkomende sticker.

Voor de meerderheidspartijen is het aanklagen van de verwarring rond de mondmaskers een politiek spel. “Hij vond het nodig om via zijn kanalen uit te schreeuwen dat er een ‘gevaar voor de volksgezondheid in Zoersel’ is. We betreuren ten zeerste dat Wouter Bollansée met oog op persoonlijke politieke winst misinformatie verspreidt onder de burger.”

Stappen ondernemen

De meerderheidspartijen besluiten stappen te ondernemen. “We gaan bekijken wat we kunnen doen om het verspreiden van dergelijke totaal onjuiste informatie te vermijden. Zo willen we ervoor zorgen dat dit zich in de toekomst zich niet meer zal voordoen en dat we van onze gemeenteraadsleden verwachten dat ze in de huidige coronatijden voorrang geven aan de burger steunen.”

Volgens Bollansée kon hij niet anders dan het de wereld in te sturen. “In alle eerlijkheid word ik zelf extreem moe van met dit soort dingen bezig te zijn. Maar het is mijn plicht het erbarmelijke niveau van de meerderheid onder de aandacht te brengen”, besluit hij.