Vlaams Belang wil ook verbod op niet-medisch gebruik lachgas Ewoud Meeusen

16 december 2019

16u21 8 Zoersel Op de politieraad van 11 december werd de verkoop van lachgas in politiezone Voorkempen illegaal gemaakt. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams Belang Zoersel. De partij wil echter ook een verbod op het gebruik van lachgas als dat niet voor medische doeleinden is. “Nu kan de politie in principe geen boete uitschrijven als jongeren op een fuif lachgas gebruiken”, stelt VB-raadslid Wouter Bollansée.

De politiezone Voorkempen kan sinds vorige week GAS-boetes uitschrijven aan wie op lachgaspatronen distribueert. Het was Vlaams Belang Zoersel die aanstuurde op het bestraffen van niet-professionele verkoop enerzijds en niet-medisch gebruik van lachgas anderzijds. De partij vindt het algemeen verbod op de verkoop te kort door de bocht: “Sommige zorginstellingen of horecazaken in Zoersel maken nog wel voor professionele doeleinden gebruik van lachgaspatronen”, vertelt Bollansée.

Online te koop

Vlaams Belang Zoersel wil vooral dat de inname van lachgas als roesverwekker vermeden wordt. Dat kan immers een schadelijke invloed hebben op de gezondheid. Hoewel het politiecollege de verkoop verboden heeft, zal dat volgens de partij niet veel invloed hebben op het gebruik: “Ook online zijn lachgaspatronen nog steeds relatief makkelijk te verkrijgen. Daarom moet ook het inhaleren van lachgas wettelijk bestraft kunnen worden met GAS-boetes tot maximaal 350 euro”, zegt Bollansée.