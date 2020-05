Vlaams Belang wil inspraak gemeenteraad over windmolens: “Advies moet breed gedragen zijn” emz

06 mei 2020

17u04 0 Zoersel Vlaams Belang Zoersel vraagt dat de gemeenteraad inspraak krijgt in het Vlaams Belang Zoersel vraagt dat de gemeenteraad inspraak krijgt in het dossier rond de vier windturbines op en rond het industrieterrein op de grens van Malle en Zoersel. Eén van de windturbines zou op het grondgebied van Zoersel komen. De oppositiepartij wil dat niet het college van burgemeester en schepenen, wel de gemeenteraad het advies voor de provincie formuleert.

Op 31 maart diende energiespecialist Encon namens de drie privébedrijven Mintjens, Tri nv en Fingo een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor vier windturbines in bij de provincie. Het openbaar onderzoek zal zowel in Malle als in Zoersel op dinsdag 7 mei van start gaan. Burgers hebben dertig dagen de tijd om het dossier in te kijken en indien gewenst een bezwaarschrift in te dienen.

Maar ook de gemeente moet midden juni een advies formuleren aan de provincie, die uiteindelijk zal bepalen of de omgevingsvergunningaanvraag goedgekeurd wordt. Vlaams Belang wenst dat de gemeenteraad het dossier naar zich toetrekt. “De komst van de windturbines zou tientallen jaren het uitzicht van de gemeente en de gezondheid van de burgers kunnen veranderen. Het is van het grootste belang dat het advies zo breed mogelijk gedragen wordt. Daarenboven bevinden zich in het college van burgemeester en schepenen geen afgevaardigden van de deelgemeente Zoersel. Het kan nuttig zijn om het standpunt van de gemeenteraadsleden uit deze deelgemeente mee te nemen in het advies, aangezien zij het meest dagelijks de mening van de burgers uit de desbetreffende deelgemeente vernemen”, zegt VB-gemeenteraadslid Wouter Bollansée.

Vragen stellen

Daarop reageert burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) dat de gemeenteraadsleden op de aankomende gemeenteraad van mei vragen kunnen stellen over het dossier. “Maar de bevoegdheid om het advies te formuleren blijft in de handen van het college”, zegt ze.

Daarnaast zegt ze dat burgers zelf de kans hebben om het dossier in te kijken bij de dienst ruimtelijke ordening en een bezwaarschrift kunnen indienen. “We zullen tijdens het openbaar onderzoek onze inwoners eerlijk informeren. Die kunnen dan hun mening geven, of ze nu voor of tegen zijn. Het is vanzelfsprekend dat wij bij het formuleren van het advies rekening zullen houden met hoeveel mensen het dossier consulteren en hoe ze tegenover de windturbines staan”, besluit Verstreken.

Wie het dossier van de windturbines kan inkijken, kan dat vanaf donderdag 7 mei online via het omgevingsloket of kan een afspraak maken met de dienst ruimtelijke ordening via ruimtelijke.ordening@zoersel.be of 03 298 09 11. Bezwaarschriften kunnen daar ingediend worden of rechtstreeks naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen sturen.