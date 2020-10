Vlaams Belang wil 500 euro steun voor ieder café in Zoersel emz

08 oktober 2020

15u59 1 Zoersel Als maatregel om het coronavirus in te perken moeten cafés vanaf vrijdag om 23 uur sluiten en mogen aan ieder tafeltje slechts vier klanten plaatsnemen. Daarom wil Vlaams Belang Zoersel dat de gemeente ieder café in Zoersel een eenmalige steun van 500 euro in de vorm van Zoerselcheques biedt. Schepen voor Lokale Economie Olivier Rul (Open Vld) reageert dat het gemeentebestuur de impact zal bekijken.

Vooral cafés zijn de dupe van de verstrengde coronamaatregelen die de federale regering dinsdag afkondigde. Volgens Vlaams Belang Zoersel zullen ook de cafés in Zoersel daaronder lijden. Daarom lanceert de partij het voorstel op de gemeenteraad van oktober om de cafés in Zoersel te steunen met 500 euro in de vorm van Zoerselcheques “als economische compensatie voor de specifiek op café gerichte federale coronamaatregelen die op 9 oktober 2020 van kracht worden.”

4.000 euro

Die steun zou in totaal neerkomen op 4.000 euro. Zoersel telt momenteel acht cafés: 2 in Halle-Zoersel, 2 in Sint-Antonius Zoersel en 4 in Zoersel. Die zijn volgens Vlaams Belang Zoersel van groot belang. “We hopen dat de cafés met deze steunmaatregel ook in de toekomst hun belangrijke sociale en maatschappelijke rol in de Zoerselse samenleving kunnen blijven vervullen”, klinkt het bij de oppositiepartij.

Rul geeft aan dat de verstrengde coronamaatregelen en het effect daarvan besproken zullen worden. “Dit is inderdaad weer een tegenslag. Dergelijke verstrengingen bespreken we in het schepencollege. De terrassen op de openbare ruimte mogen in ieder geval al een maand langer blijven staan.”