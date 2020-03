Vlaams Belang vraagt beperkte opening recyclagepark emz

27 maart 2020

19u53 10 Zoersel Op woensdag 17 maart besloot Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de Op woensdag 17 maart besloot Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de containerparken in Vlaanderen te sluiten vanwege de coronacrisis. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Bollansée vraagt het recyclagepark in Zoersel in beperkte mate open te houden om sluikstort en een enorme toestroom na de coronacrisis te vermijden. “Voorlopig is de huis-aan-huis-ophaling van afval primair voor IGEAN”, reageert het gemeentebestuur.

Volgens Vlaams Belang Zoersel zijn er verschillende redenen om het recyclagepark in beperkte mate te heropenen. Door de sluiting van de recyclageparken zouden burgers meer sluikstorten, zoals afgelopen week het geval was in Mechelen en Brussel. De oppositiepartij benadrukt dat het coronavirus nog verschillende maanden zal woeden, waardoor het nodig is na te denken hoe alles op een efficiënte en veilige manier draaiende te houden. Daarnaast houden vele mensen - zeker wie momenteel technisch werkloos is - hun grote lenteschoonmaak. Volgens de partij is het niet wenselijk dat ieder huis zijn eigen afvalberg opbouwt. “We moeten vermijden dat wanneer het recyclagepark op een bepaald ogenblik volledig heropend wordt, er een toevloed van mensen ontstaat, met bijkomende risico’s op de overdracht van het coronavirus.”

Daarom lanceert de oppositiepartij het recyclagepark vanaf 30 maart te heropenen voor de Zoerselse particulier, wel met een beperking van vijf voertuigen per tijdsperiode van vijftien minuten. Iedere bezoeker van het recyclagepark moet zich voordien verplicht registeren en een tijdslot kiezen. “We hopen op de steun van het bestuur om aan intercommunale IGEAN de heropening met voorwaarden te vragen voor het Zoersels recyclagepark”, besluit Bollansée.

Personeelstekort

Ook het Zoersels gemeentebestuur heeft eraan gedacht om op afspraak te heropenen. “Maar ook wij moeten ons aan de Vlaamse richtlijnen houden. Daarenboven zit de intercommunale IGEAN met heel wat zieken. Dat heeft een impact op de werking van IGEAN. Hun prioriteit blijft voorlopig de afvalophaling aan huis. We beseffen wel dat we veel mensen blij zouden maken met een heropening. Als Vlaanderen dat toestaat en IGEAN daartoe in staat is, gaan we met veel plezier op afspraak open”, klinkt het.