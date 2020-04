Vlaams Belang schenkt medewerkers containerpark fles cava: “Behandel hen met respect” Toon Verheijen

18 april 2020

16u43 0 Zoersel Stan Meeussen en Wouter Bollansée van Vlaams Belang Zoersel hebben een bezoekje gebracht aan het containerpark en de medewerkers een fles cava overhandigd. “Dat bedankje hebben ze verdiend want ze zijn vaak de pispaal van dienst”, klinkt het.

Oppositiepartij Vlaams Belang had eerder gevraagd om - ondanks de toelating van hogerhand - de heropening van het containerpark niet meteen te doen maar een degelijk systeem uit te werken.

“De laatste dagen gebeurde waar we voor vreesden en dat zijn de lange wachtrijen”, zeggen Stan Meeussen en Wouter Bollansée. “Daarom hadden we dus gepleit voor een online afsprakensysteem. Het gemeentebestuur ging er niet op in. Ze plaatsen zelf wel een bericht van een file van 400 meter. Op sociale media verscheen er bericht dat zelfs een half uur voor openingstijd reeds 28 wagens aan het aanschuiven waren.”

“Het enige wat we als advies van de gemeente vernamen was: ‘Is uw bezoek niet dringend? Stel het dan nog even uit.’ Maar dat werkt natuurlijk niet. Het beste bewijs daarvan is dat schepen Cindy Van Paesschen een ‘dringend’ bezoek bracht op 16 april waarbij ze zelf op haar sociale media postte: Aanschuiven, afsprakensysteem zou beter zijn...”

Cava

Vlaams Belang stak de medewerkers van het recyclagepark daarom een hart onder de riem met een fles cava. “We vernamen dat ze vaak als ‘pispaal’ dienen voor gefrustreerde bezoekers. Maar de woede moet niet gaan naar de medewerkers, wel naar het gemeentebestuur en de directie van Igean.”