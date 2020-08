Vlaams Belang Jongeren zoekt helpers voor opruimactie emz

17 augustus 2020

21u03 6 Zoersel De verantwoordelijke van de Zoerselse Vlaams Belang Jongeren, Boris Van Echelpoel, neemt het initiatief om op 12 september met de Vlaams Belang-afdeling zwerfvuil te gaan rapen. In iedere deelgemeente van Zoersel zal een opruimactie plaatsvinden. “We doen een oproep aan alle Zoerselaars, en de jongeren in het bijzonder, om mee de handen uit de mouwen te steken”, zegt Van Echelpoel.

De jongerenvoorzitter van Vlaams Belang merkt dat de bevolking tijdens de coronacrisis veel meer wandelt en fietst in eigen streek. “Dit lokaal toerisme heeft echter ook een keerzijde. Zwerfvuil is meer en meer een plaag geworden. Niet alleen de gebruikelijke flesjes en blikjes, maar ook mondmaskers en handschoenen. Vlaams Belang Zoersel ontving daarover verschillende berichten van bezorgde Zoerselaars”, klinkt het bij Van Echelpoel.

Daarin wil hij verandering brengen. Daarom organiseert de Vlaams Belang Jongeren-verantwoordelijke een zwerfvuilopruimactie op 12 september tussen 10 uur en 13 uur. Hij hoopt dat andere Zoerselaars in het algemeen en jongeren in het bijzonder zullen deelnemen. “Ik zal ook de collega’s van de andere partijen aanschrijven om zich mee achter het initiatief te zetten.”

Meer informatie bekomen of zich aanmelden voor de actie kan via borisvanechelpoel@gmail.com of de Facebook of Instagram van Vlaams Belang Zoersel.