Vlaams Belang-jongeren houden zwerfvuilactie Ben Conaerts

13 september 2020

17u31 1 Zoersel De plaatselijke jongerenafdeling van Vlaams Belang heeft zaterdag een zwerfvuilactie gehouden in Zoersel. Verschillende leden engageerden zich in Halle, Sint-Antonius en Zoersel om rondslingerend afval in straten, grachten en pleinen op te ruimen.

“Zwerfvuil is één van de grootste frustraties van de Zoerselaar”, zegt initiatiefnemer Boris Van Echelpoel. “We hopen met ons initiatief Zoersel iets properder te hebben gemaakt. Daarnaast wil ik met onze actie de problematiek rond zwerfvuil in de schijnwerpers zetten. Volgende week is het ‘World Cleanup Day’: dé kans voor elke Zoerselaar om ook de handen uit de mouwen te steken. Via het project ‘Mooimakers’ kan je via de gemeente aan het nodige ondersteuningsmateriaal geraken.”

Wouter Bollansée, voorzitter van Vlaams Belang Zoersel, kwam samen met zijn dochter meehelpen met de opruimactie: “Het doet me veel deugd om te zien dat onze jongeren uit het juiste hout gesneden zijn. Ik betreur het wel dat ze van de andere politieke partijen geen medewerking kregen op de oproep. Laat ons hopen dat op termijn deze acties niet meer nodig zijn. Ik zou dan ook iedereen willen oproepen geen vuil in het openbaar weg te gooien. Op deze manier kan iedereen genieten van een proper Zoersel.”

Enkele opmerkelijke vondsten die de jongeren deden tijdens hun actie: 4 kilogram vacuüm verpakte mosselen, lachgaspatronen, een vervallen bankkaart en een weggesmeten reclamebord van een firma die zich ecologisch profileert met zonnepanelen.