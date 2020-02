Vlaams Belang eist initiatief tegengaan fraude sociale woningen op: “Dit is de schaamte voorbij!” emz

18 februari 2020

15u14 4 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur kondigde afgelopen weekend aan dat ze initiatief zullen nemen om het misbruik van sociale woningen aan te zullen pakken. Volgens Vlaams Belang steekt schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) zo onterecht de pluimen op haar hoed. “Het was onze partij die daartoe het initiatief nam!”, zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Bollansée verontwaardigd.

Op maandag verscheen het bericht dat schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) niet kon wachten om het controlesysteem voor de toewijzing van sociale woningen van de Vlaamse Regering te implementeren in Zoersel. “Het kan niet dat profiteurs misbruik kunnen maken van sociale woningen, waardoor andere mensen in nood in de kou blijven staan”, klonk het.

Oorverdovend stil

De oppositiepartij Vlaams Belang vindt het onterecht dat het Zoersels gemeentebestuur zegt dat het initiatief tegen de fraude uit haar hoek komt. “Al maanden vragen wij acties daarrond. Op 24 januari sturen wij nog een officiële e-mail om te vragen wat er al ondernomen is. Het bleef oorverdovend stil. Daarom agendeerde Vlaams Belang op 12 februari het punt op de gemeenteraad”, verduidelijkt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Bollansée. Vlaams Belang Zoersel betreurt dan ook dat Vlaams Belang niet als initiatiefnemer vermeld wordt. “Het gemeentebestuur doet uitschijnen dat ze zelf het voortouw neemt. Maar het is onze partij die het initiatief genomen heeft. Dit is de schaamte voorbij”, besluit Bollansée.

Juridisch kader

Van Paesschen reageert dat ze helemaal niet met de pluimen wil gaan lopen. “Wouter (Bollansée, nvdr.) heeft me inderdaad al verschillende keren gevraagd hoe het staat met de controle op sociale huisvesting. Maar er is duidelijk gezegd dat ‘Zoersel’ fraude zal aanpakken. Als ik het goed heb, behoort hij toch ook tot Zoersel?”, aldus Van Paesschen. Volgens haar was de vraag van Vlaams Belang praktisch niet uitvoerbaar. “De oppositiepartij vroeg dat de gemeente aan het sociaal verhuurkantoor opdracht zou geven om woningen in het buitenland te controleren alvorens sociale woonsten toe te wijzen. Dat kan de gemeente niet doen”, zegt Van Paesschen.

Volgen Van Paesschen biedt een sterk juridisch kader als het raamcontract van de Vlaamse Regering veel voordelen. “Werken met privédetectives of kleine onderzoeksbureau’s zorgt voor heel wat onnodige kosten. We hebben op die manier de afgelopen periode al wel drie rechtszaken gewonnen, maar door in te stappen in dat raamcontract, beschikken we over een veel sterker juridisch kader”, aldus Van Paesschen.