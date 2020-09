Vlaams Belang bevraagt mening Zoerselaar in enquête emz

05 september 2020

16u31 0 Zoersel Vlaams Belang Zoersel heeft de enquête ‘Zoersel, uw mening telt!’ gelanceerd. Aan de hand van een bevraging wil de lokale partij te weten komen wat de inwoners van de gemeente Zoersel over verschillende thema’s denkt. De resultaten zou ze dan meenemen naar de gemeenteraad. “Ik ben ervan overtuigd dat deze mogelijkheid tot directe inspraak een stap vooruit betekent in de Zoerselse democratie”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Jos Van Dongen.

Volgens Vlaams Belang Zoersel schermen politieke partijen maar al te vaak met termen als ‘inspraak’, ‘dit leeft onder de bewoners’ of ‘meer democratie’. De lokale partij vindt dat dit maar al te vaak gebaseerd is op een aanvoelen, maar niet op concrete cijfers, bevragingen of statistisch relevante aantallen.

Om die wel te kunnen bekomen, lanceert Vlaams Belang het platform ‘Zoerselaar, uw mening telt!’. “Met dit initiatief wensen we op zeer geregelde tijdstippen de mening van de Zoerselaar te bevragen over uiteenlopende gemeentelijke onderwerpen”, aldus Kurt Janssens, kersvers bestuurslid van VB Zoersel. Van Dongen is enthousiast. “Met deze bevragingen, die we zeer gericht en snel kunnen organiseren, krijgen we een schat aan informatie over de werkelijke mening van de Zoerselaar.”

De bevraging invullen duurt slechts 1 minuut. Dat kan via de website van Vlaams Belang Zoersel. Het platform werkt conform de geldende privacywetgeving. Over individuele antwoorden wordt nooit gecommuniceerd. Enkel algemene resultaten zijn van belang.