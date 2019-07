Virtuele wandeling door Halle tussen 1910 en 1970 Erfgoed Halle creëert eigen Google Streetview: Halle Streetview Toon Verheijen

16 juli 2019

09u40 6 Zoersel Een goed jaar geleden lanceerden enkele inwoners van Halle-Zoersel hun eigen erfgoed website rond erfgoed in hun eigen dorp. Een eerste project van oude klasfoto’s leverden niet minder dan 60.000 views op. Om de eerste verjaardag te vieren pakt het team van Erfgoed Halle nu uit met een variant op Google Streetview: Halle Streetview.

Oude foto’s doen het altijd goed. Toen enkele Hallenaren vorig jaar het idee kregen om zoveel mogelijk oude foto’s, video’s en andere documenten te verzamelen en voor iedereen beschikbaar te stellen, werd dat meteen een groot succes. Zo werden de voorbije maanden honderden oude klasfoto’s niet minder dan 60.000 keer aangeklikt. Nu wil de ploeg met leuke stunt uitpakken voor de eerste verjaardag. Een virtuele wandeling door Halle aan de hand van oude beelden. Een streetview avant la lettre zeg maar.

Vier decennia

“We hebben de voorbije jaren honderden oude foto’s en postkaarten verzameld met daarop gebouwen of oude dorpszichten”, vertelt webmaster Tom Sleeuwaert. “Dat bracht ons op het idee om ze eens niet per locatie te bundelen, maar wel per decennium. We hebben wel altijd hetzelfde traject door ons dorp als rode draad: het gaat van de Ploeg Halle tot aan de brug van Zandhoven. Per decennium hebben we die in de juiste volgorde geplaatst. We hebben beelden van 1910, 1930, 1950 en 1970. Ideaal en leuk om te zien wat er in al die jaren verandert.” Evident was het rangschikken wel niet altijd. “Bij een postkaart kan je wel naar de stempel kijken, maar het kan evengoed zijn dat die foto jaren ervoor al is genomen”, zegt Willem Segers van Erfgoed Halle. “Dus moeten we ons baseren op enkele vaststaande gegevens zoals de bouw van het oude gemeentehuis in 1909, de vernietiging van de kerktoren in 1914 en de heropbouw in 1925, de eerste elektriciteitspalen in 1925. Als je die dingen in de gaten houdt, is de periode gemakkelijker in te schatten.”

Uitbreiden

De eerste resultaten staan nu online, maar Erfgoed Halle doet een oproep naar alle inwoners. “We willen onze unieke streetview nog wat uitbreiden”, zegt Danny Van de Velde. “Wie dus nog materiaal heeft, mag ons dat altijd laten weten via erfgoedhalle@hotmail.com. Wij zorgen dat het materiaal ingescand geraakt en op onze website terechtkomt.” Suzanne Nuyts benadrukt wel dat het niet alleen om oude gebouwen of dorpszichten moet gaan. “Klasfoto’s, processies, evenementen, het verenigingsleven. Alles is welkom. We willen op die manier de geschiedenis van Halle toch wat levendig houden.”

De drie oude foto’s als voorbeeld zijn alle drie genomen ter hoogte van Café De Pelikaan. In 1910 staat de chique klederdracht centraal. De weg was toen nog een smalle kasseistrook. In 1950 zijn duidelijk al de elektriciteitsleidingen te zien. In 1970 duikt dan plots een tankstation op dat ondertussen weer verdwenen is. Je ziet wel dat de weg ondertussen zelfs al voetpaden heeft gekregen.