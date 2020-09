Vijver park van Halle kreunt onder aanhoudende droogte: delen komen droog te staan emz

22 september 2020

16u06 0 Zoersel De nazomer zorgt voor aangenaam terrasjesweer, maar heel wat vijvers en kanalen snakken naar regen. Ook in de grote vijver aan het Kasteel Hallehof in het park van Halle (Zoersel) staan een aantal delen droog. Al is dat volgens schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) geen ongezien fenomeen. “Het is sowieso geen diepe vijver. De laatste twee à drie jaar staat die hier en daar dus wel meer droog”, vertelt hij.

De gedeeltelijke leegstand geeft een beetje een verwilderd beeld, aangezien er heel wat takken van bomen in grote getalen over de zichtbare bodem verspreid liggen. Vooral aan de oevers van de vijver is er amper water. Al staan er ook bredere gedeeltes droog. Meer naar het midden toe is de grond nog wel wat zompig.

Nog voldoende grondwater

De voeding van de vijver gebeurt via het grondwater vanuit de grachten van aan Ten Otter. Vroeger was de vijver volgens Van de Velde altijd gevuld. Daar is de laatste jaren wel verandering in gekomen. Al is er geen reden tot paniek. “Het is niet echt een probleem. Er is nog wel voldoende grondwater. Maar we gaan dat niet oppompen om de vijver vol te krijgen.”

Het visbestand kan in principe wegzwemmen via een ondergrondse buis naar de kleinere vijver. “Die staat lager en daar is meer water in.” Voor de watervogels is het weinige water een mindere zaak, al is het voor de reiger wel handig om vis te vangen. “De eenden lopen wel een beetje verloren nu”, zegt Van de Velde. En wat met al die takken op de vijverbodem? “In het verleden hebben we er ooit al wel eens een hele hoop takken uitgehaald. Normaal gezien gaan we de takken ook nu uit de vijver halen”, besluit Van de Velde.