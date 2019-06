Vier jonge kerkuilen geringd en klaar om hun soort in leven te houden Toon Verheijen

26 juni 2019

Vier jonge kerkuilen zijn enkele dagen geleden gewogen, gemeten én geringd in hun nest in Halle Hof. Ze hadden hun plekje gevonden in een schuur. De vrijwilligers van de kerkuilenwerkgroep ringen kerkuilen om een idee te krijgen over de migratie, de leeftijd, de sterftegraad, de voedselgewoonten en andere gedragingen. De ring is gemaakt van metaal of kunststof en voorzien van een uniek identificatienummer. De ringen zijn naadloos, waardoor de vogels er zo min mogelijk last van hebben.

De kerkuil stond tot de jaren ’70 op de rode lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten, maar omdat er de voorbije decennia honderden nestkasten werden gehangen door vrijwilligers telt België op dit moment zo’n duizend broedparen.

http://www.kerkuilwerkgroepvlaanderen.be.