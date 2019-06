VIDEO. Bijna 800 leerlingen lopen mee in klimaatmars: “Wij willen zonnepanelen en ledverlichting in onze klas” Toon Verheijen

26 juni 2019

15u49 0 Zoersel Niet minder dan 760 leerlingen van alle basisscholen in Zoersel hebben woensdagmorgen deelgenomen aan een lokale klimaatmars. Het was het slotevenement van het project ‘De Klimaatbende’ dat de gemeente samen met het MOS Antwerpen organiseerde.

Met de nodige toeters en bellen vertrokken ze allemaal van aan hun school en trokken ze naar het administratief centrum. Daar werden ze ontvangen door het college van burgemeester en schepenen waar ze een lijst met voorstellen overhandigden. “Het was knap op te zien hoe de leerlingen vanuit hun eigen leefwereld nadenken over het milieu”, zegt schepen van milieu Marc De Cordt (Groen). “Hun absolute nummer één waren zonnepanelen op openbare gebouwen en scholen. Het goede nieuws is dat dat de komende jaren zal gebeuren. Hun nummer twee was een ideeënbus plaatsen in de hal van het administratief centrum en dat hebben we dan ook maar meteen gerealiseerd. Op derde plaats hadden ze ledverlichting in de klassen geplaatst. De leerlingen willen ook veilige fietspaden en algemene zaken als herbruikbare bekers en geen wegwerpverpakkingen meer.”

De klimaatmars kwam er ook in een periode dat de huidige meerderheid nogal onder vuur ligt met het klimaatplan. In april werd het nog van de gemeenteraad gehaald en in mei geraakte het niet goedgekeurd omdat schepen Cindy Van Paesschen zich onthield. Ondertussen is de afspraak gemaakt dat er vanaf deze zomer in werkgroepen aan een beter plan wordt gewerkt. “We hebben uitstel gekregen tot september 2020”, zegt schepen Marc De Cordt. “Maar ons streefdoel is het rond te krijgen tegen het einde van het jaar zodat we in de meerjarenplanning centen kunnen voorzien. We willen er dan ook een actieplan aan vastkoppelen.”