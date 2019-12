VIDEO: 157 kilometer fietsen met rolstoelfiets naar Warmste Week: “Fantastisch dat KWB onze rolstoelfiets sponsort” Ewoud Meeusen

21 december 2019

10u13 4 Zoersel Zaterdagmorgen verzamelden 4 dappere fietsers van KWB Zoersel en Johan Desmedt (59), kinesist van woonzorgcentrum De Buurt, voor een tocht van 157 kilometer naar de Warmste Week. Met een cheque van 7.245,63 euro en een rolstoelfiets trekken ze richting Kortrijk. Door de verkoop van granola en drinkbussen kan KWB Zoersel de kosten van de rolstoelfiets voor WZC De Buurt zo goed als volledig compenseren.

De Warmste Week is aan de gang, en dat liet ook KWB Zoersel niet aan zich voorbijgaan. Zaterdagmorgen om 08.00 uur vertrokken de fietsers richting Kortrijk. Het zal geen gewone tocht worden, want ook twee werknemers van De Buurt zullen hen vergezellen. Afwisselend rijden kinesist Johan Desmedt en animatrice Lut Lambreghts met de rolstoelfiets van WZC De Buurt: “Die is elektrisch ondersteund, maar het gaat wel hele dag wind op kop zijn”, zegt Lut, die ook deel uitmaakt van de koersfietsclub van KWB.

Rolstoelfiets sponsoren

Voor De Buurt was de rolstoelfiets een grote investering. Daarom wilde KWB Zoersel het woonzorgcentrum helpen. Afgelopen maanden verkocht de vereniging granola en drinkbussen voor het goede doel. Daarnaast zorgde de club ook voor een livestream van het WK wielrennen in september. Met de voorlopige opbrengst van hun acties 7.245,63 euro zal KWB Zoersel zeker zijn steentje bijdragen: “Maar dat is nog niet alles, want ook de ‘rospotten’ van de Zoerselse bibliotheken en de opbrengst van een aantal andere kleinschalige acties zullen naar De Buurt gaan”, zegt Wim Molly van de kerngroep van KWB Zoersel.

De Zoerselse vereniging had het streefdoel de helft van de rolstoelfiets te sponsoren. Uiteindelijk hebben haar acties zo goed als alle kosten gecompenseerd: “Het is fantastisch om met KWB Zoersel samen te werken. Dat past ook binnen onze buurtwerking”, zegt kinesist Johan. Voor de bewoners is de rolstoelfiets een verademing, zeker voor diegenen die het minst mobiel zijn: “Kort geleden ben ik met een bewoonster een ‘crème-glace’ gaan eten in Oostmalle. Dat was de tijd van haar leven”, vertelt Johan.

Zeventien fietsers

Kinesist Johan Desmedt neemt de eerste 80 kilometer met de rolstoelfiets voor zijn rekening: “We hebben er nog over nagedacht om de laatste 25 kilometer een bewoner mee te nemen, maar dan moet die ook nog 130 kilometer heen met de auto en daarna 160 kilometer met de wagen mee terug. Dat zou te zwaar zijn.” Daarna zal Lut 50 kilometer lang de rolstoelfiets overnemen. Ook directeur van de Buurt Johan Herrebosch zal de fietsers op de voet volgen met een bezemwagen. Op latere punten zullen nog andere Zoerselse KWB’ers aansluiten met de fiets: “We zullen dan met zeventien fietsers en vijf volgers aankomen in Kortrijk”, besluit Wim.

Iets na negen uur arriveerden het fietsgezelschap al bij hun eerste stop in Lier. Rond tien uur bevonden de dappere mannen zich al ter hoogte van Mechelen. De fietsers zullen op basis van hun reeds afgelegde kilometers ongeveer tussen 16u en 17u in Kortrijk aankomen.