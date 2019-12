Verwarmingscoaches geven tips op maat: “Makkelijk vijftig euro per jaar besparen door thermostaat anders in te stellen” Ewoud Meeusen

11 december 2019

16u28 2 Zoersel In samenwerking met de provincie Antwerpen zorgt de gemeente ervoor dat inwoners tot midden maart een beroep kunnen doen op een verwarmingscoach voor een huisbezoek. Ook in Zoersel en Schoten geeft een vrijwilliger tips om te besparen op energieverbruik: “Sommige mensen kennen hun centrale verwarming niet. Wij kunnen hen daarbij helpen”, zegt Marc Cornelissen (70), de Zoerselse verwarmingscoach.

De barre winterkoude betekent dat de verwarming vaak extra werk moet leveren om het in de zetel lekker warm te krijgen. Aangezien zestig procent van het energieverbruik gaat naar het verwarmen van een woning, is het voor uw ecologische voetafdruk en portemonnee interessant om te weten hoe dat het beste op een zuinige manier gebeurt: “Met kleine tips willen wij de mensen energiebewust maken, waardoor ze kunnen besparen op hun te hoge uitgaven”, vertelt Schotense verwarmingscoach Walter Schoenmaekers (65).

Eenvoudige ingrepen

Vaak kan met de juiste instelling van de thermostaat al een aanzienlijke som bespaard worden: “Die zijn immers goed instelbaar. Sommige mensen laten die vaak op de standaard van 20 of 21°C staan, hoewel ze op vakantie zijn”, vertelt Marc, die ook huisbezoeken in Zandhoven doet. Maar ook als je thuis bent, kan je op verwarming besparen: “Zet de verwarming een half of volledig uurtje voor je gaat slapen een aantal graden lager. Die gewoonte kan je op jaarbasis al makkelijk 50 euro besparen”, zegt Walter.

Vaak is ook de ketelwarmte te hoog. Iets oudere ketels pompen vaak water met een temperatuur van 70 of 75°C rond in de verwarmingselementen: “Dat is wel nodig als het -10° graden is. Maar als het buiten schommelt rond de vriestemperaturen, volstaat een temperatuur van 60°C. Dat is wel niet het geval voor de warmwatertemperatuur, omdat een lagere temperatuur legionella kan veroorzaken”, verduidelijkt Walter.

Isoleren

Verder is een matige isolatie de oorzaak van warmteverlies: “Als de warmteketel in koude ruimtes als de kelder staat, verliest het water vaak al veel warmte als de leidingen daar niet geïsoleerd zijn. Dat kan goedkoop opgelost worden”, verduidelijkt Walter. Ook koudebruggen in woningen zorgen soms voor een fris gevoel. Die spoort Marc met zijn infraroodwarmtemeter zonder moeite op: “De koude plekken in een woning zijn vaak het gevolg van indringend vocht of kasten van een rolluik die niet luchtdicht zijn. Isolatie kan daarbij soelaas bieden”, vertelt de Zoerselse verwarmingscoach.

Heeft u nood aan concrete tips? Via de website van provincie Antwerpen kan u een gratis huisbezoek aanvragen bij de verwarmingscoach in uw gemeente.