Verpleegster verzamelde al 53.840 handtekeningen met petitie om van verpleegkundige zwaar beroep te maken: “We verdienen méér dan een dankuwel” emz

07 april 2020

12u10 0 Zoersel Namens haar collega-verpleegkundigen in het Antwerpse Middelheimziekenhuis heeft Els Opdenbergh (47) uit Zoersel een online petitie gestart met de vraag om verpleegkunde te erkennen als zwaar beroep en een risicopremie te vragen voor wie zorgt voor coronapatiënten. Ondertussen verzamelde ze al 53.840 handtekeningen. “De witte vlaggen en handgeklap doen deugd, maar we hopen ook op hoger niveau erkenning te krijgen”, vertelt Opdenbergh.

Als verpleegster heeft Opdenbergh ervaren hoe de druk op verpleegkundigen alsmaar meer gestegen. “Er is veel veranderd op de werkvloer. De bijkomende registratietaken en nieuwe regels rond privacy zorgen voor extra moeilijkheden. Daarenboven komen de besparingen in de zorgsector. Hoewel we het beroep met en hart en ziel uitoefenen, zijn er de laatste jaren meer en meer verpleegkundigen afgehaakt. Velen zitten thuis met een burn out. Dat is niet verwonderlijk, als je weet dat het Europese gemiddelde van aantal patiënten per verpleegkundige acht bedraagt, terwijl dat in België 11 is.”

Risicopremie

De coronacrisis doet volgens Opdenbergh de ogen openen dat de zorg heel erg nodig is. “De solidariteitsacties ontroeren ons dan ook. Maar we verdienen méér dan een dankuwel. Dat is een gevoel wat mijn collega’s en ik allemaal hebben. We hopen dat verpleegkundigen een extra duwtje in de rug krijgen door de erkenning als zwaar beroep, tijdens deze crisis en ook daarbuiten. Dat geldt ook voor andere beroepsgroepen wier harde werk, toewijding en moed niet voldoende erkend wordt.”

Heel wat collega’s van Opdenbergh verzorgen coronapatiënten. “Net als wie in Doel in de kerncentrales werkt, staan de personeelsleden op de COVID-19-afdelingen bloot aan bijkomende risico’s. Dat geldt dan zowel voor verpleegkundigen als het poetspersoneel. Maar financieel staat daar niets tegenover. Eigenlijk hebben zij allemaal recht op een risicopremie.”

Achter die twee ideeën staan heel wat Vlamingen. De petitie gericht aan de ministers leverde in twee weken al 53.840 handtekeningen op. “Ik had gehoopt ongeveer 1.000 burgers te kunnen bereiken. Maar dat zijn er een pak meer geworden. Op naar de 100.000!”, besluit Opdenbergh.