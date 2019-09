Verdachte (49) van moord op 35-jarige vrouw heeft psychiatrisch verleden Sander Bral

26 september 2019

14u19 0 Zoersel Roger S., de 49-jarige man die woensdagavond in Zoersel werd opgepakt nadat zijn 35-jarige vriendin dood werd teruggevonden in haar appartement, heeft een psychiatrisch verleden. De onderzoeksrechter heeft donderdag zijn aanhouding bevestigd.

Hulpdiensten en politie snelden woensdagavond rond 19 uur naar de Handelslei in Sint-Antonius (Zoersel) nadat een 35-jarige vrouw dood werd aangetroffen in haar appartement. “Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw op een zeer gewelddadige wijze om het leven is gekomen”, bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “De 49-jarige partner van de vrouw werd ter plaatse van zijn vrijheid beroofd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Hij heeft samen met het labo, de wetsdokter en de lokale recherche van de politiezone Voorkempen het appartement onderzocht.”

“In de loop van donderdagnamiddag is de verdachte voor de onderzoeksrechter verschenen”, gaat Aerts verder. “Na verhoor is de man aangehouden. De onderzoeksrechter heeft verschillende deskundigen aangesteld om de zaak op te volgen, onder meer ook een psychiater. Dinsdag verschijnt de man voor de raadkamer.”

Moeilijk verleden

De verdachte, Roger S., en het slachtoffer woonden volgens buurtbewoners nog maar drie weken in het appartement, dat eigendom is van het sociaal verhuurkantoor. Het koppel heeft een psychiatrisch verleden. Volgens de buren ging het er nogal onstuimig aan toe in het pand met negen woningen. “Het was de éne ruzie na de andere, op verschillende momenten moest de politie al ingrijpen, ook bij incidenten met vorige bewoners”, klinkt het in de buurt.

“Want er is een enorm verloop van bewoners”, zegt een buurvrouw. “Vooral vriendelijke mensen, maar dikwijls ook alcoholici en geesteszieken. Die hou ik toch liever uit de buurt van mijn kinderen. Te pas en te onpas staan ze aan de deur, zo erg dat we de deurbel al hebben uitgeschakeld. Een andere keer raken ze dan weer tot in de achtertuin, het is altijd wel iets. Liefst zou ik die sociale woningen weg willen, ver van mijn kinderen, maar als dat niet mogelijk is, wil ik op zijn minst dat de bewoners ervan beter opgevolgd worden.”

Niet agressief

Een handelaar in de buurt kent Roger S. van ziens. “Hij kwam hier geregeld een blikje frisdrank en sigaretten kopen”, klinkt het. “Hij was nogal in zichzelf gekeerd. Dan kwam hij al mompelend de zaak binnen, af en toe begon hij te schaterlachen om wat ik vermoed een binnenpretje. Een beetje een bizarre man, maar gewelddadig of agressief gedroeg hij zich nooit.”

Bethanië

Het psychiatrisch zorgcentrum Bethanië, dat vlakbij ligt, bevestigt dat het slachtoffer in behandeling was bij de instelling. “We zijn erg geschrokken door wat er gebeurd is en leven mee met de familie van het slachtoffer. We hebben ook contact opgenomen met hen om ondersteuning te bieden waar nodig. We kennen de man die aangehouden is maar we kunnen niet bevestigen dat hij een patiënt was of is.”

Geen gesloten instelling

“Ons centrum is geen gesloten instelling, de mensen zijn vrij. Wanneer de behandeling hier in het centrum stopt, hangt van patiënt tot patiënt af. Sommigen hun behandeling wordt stopgezet zodra ze hier terug buiten wandelen. Anderen, zoals het slachtoffer in deze zaak, blijven van op afstand opgevolgd worden. Sommige patiënten worden nadien ondersteund door thuisverpleging, door een mobiel psychiatrisch team of door mantelzorg.”