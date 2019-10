Verbod op verkoop lachgas op komst? “We willen het bespreken binnen de politiezone” Toon Verheijen

25 oktober 2019

15u33 0 Zoersel De gemeente Zoersel overweegt om het gebruik en de verkoop van lachgas op te nemen in het gemeentelijke GAS-reglement. Het was Vlaams Belang dat het idee ter sprake bracht. Het gemeentebestuur gaat het eerst binnen het politiecollege bespreken om een gemeenschappelijk reglement voor de vier gemeenten van de politiezone te maken.

Het gebruik van lachgas komt de laatste tijd meer en meer in het nieuws. Het product is quasi overal vrij te verkrijgen, maar wordt vooral door jongeren gebruikt om in een korte roes te geraken. Vlaams Belang bracht het punt op de gemeenteraad. “We zouden graag de verkoop en distributie van lachgaspatronen verboden zien”, zegt Wouter Bollansée. “We moeten ook iets doen om het te ontraden. Het opnemen in het GAS-reglement met een boete tot 350 euro lijkt ons een goed idee. Uiteraard geld het verbod niet voor gespecialiseerde horecaleveranciers. We moeten er echt wel iets aan doen, want vanuit de medische sector komen toch meer een meer signalen dat het een probleem aan het worden is en dat het een zorgwekkende trend is.”

We moeten iets doen om het te ontraden want het is toch wel zorgwekkend. Wouter Bollansée

Lachgas kent op zich een medische oorsprong en wordt ook gebruikt in spuitbussen van bijvoorbeeld slagroom. “Op zich is het gas weinig schadelijk want als je het in een ballon gebruikt om zo in te ademen, wordt de ballon tijdig losgelaten zodat je het bewustzijn niet verliest”, zegt CD&V’er Jan Van Melkebeek. “Anders is het als er mondstukken gebruikt worden die niet zomaar gelost worden. Dan is het gevaarlijk want dan kan je volledig het bewustzijn verliezen. Daarom steunen we ook het voorstel van Vlaams Belang.”

Bovengemeentelijk

Ook Tom Sleeuwaert van h-EERLIJK-ZOERSEL steunt enigszins het punt van Vlaams Belang. “Lachgas wordt meer en meer door jongeren gebruikt. Er is misschien weinig kans op verslaving, maar het gebruikt zorgt wel voor duizeligheid, verwardheid, gevoelloosheid, ademhalingsproblemen. Het wordt pas echt gevaarlijk als automobilisten lachgas gebruiken. Zo tonen cijfers aan dat er de laatste jaren meer ongelukken gebeuren. In Nederland steeg het aantal verkeersincidenten waar lachgas in het spel was van 60 in 2016 naar 380 in 2018. Tot de zomer van dit jaar zijn er daar voor het lopende jaar al bijna 1.000 verkeersincidenten geweest waar lachgas in het spel was. Er zijn dus gevaren, dat is duidelijk. Alleen is de vraag wat je hier als gemeente Zoersel alleen aan kunt doen. Want als wij dit gaan verbieden, rijden ze naar de Albert Heyn in Malle of de Carrefour in Schilde. Deze problematiek vraagt dus een bovengemeentelijke aanpak, toch wat de verkoop betreft. We kunnen ons wel vinden in de invoering van GAS-boetes voor het gebruik. Dat is wél iets waar we als gemeente een rol in kunnen spelen.”

Politiereglement

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is zeker niet tegen het feit om het op te nemen in het GAS-reglement, maar pleit in eerste instantie wel voor overleg met de andere gemeenten in de politiezone. “We hebben recent als gemeente een lijstje gemaakt met dingen die in het gemeentelijk uniform reglement zouden kunnen opgenomen worden en lachgas was er daar inderdaad eentje van”, zegt Verstreken. “We weten ook dat je de ampullen zelfs gewoon in de nachtwinkel kunt halen. We willen er zeker iets aan doen. Het zal midden november ook ter sprake komen in het politiecollege. Maar het is beter dat we het voor de vier gemeenten samen doen. Moesten de andere gemeenten niet mee willen, kunnen we nog altijd een extra aanvulling laten opnemen voor de gemeente Zoersel.”