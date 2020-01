Verbinding Kerkhofweg en Halle-Velden vanaf week van 6 januari afgesloten voor voertuigen emz

12u56 0 Zoersel In de week van 6 januari zal de gemeente de Kerkhofweg ‘knippen’. Dat betekent dat de verbinding tussen de Kerkhofweg en Halle-Velden afgesloten zal zijn voor voertuigen, maar niet voor voetgangers of fietsers. De maatregel kadert in een fietsnetwerk in deelgemeente Halle.

Het gemeentebestuur zal in de week van maandag 6 januari een ‘knip’ laten aanbrengen in de Kerkhofweg. Concreet houdt dat in dat voertuigen niet meer langs de verbinding Kerkhofweg en Halle-Velden zullen kunnen rijden, terwijl zwakke weggebruikers er wel nog kunnen passeren. Die verkeersmaatregel draagt bij aan het uitrollen van een fietsnetwerk in Halle, waardoor onder meer de veiligheid in de schoolomgeving gewaarborgd wordt. Vanuit de Vogelzang blijft dubbelrichtingsverkeer mogelijk in en uit de Kerkhofweg, tot aan de kruising met Halle-Velden.