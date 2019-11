Veelbelovend Belgisch-Nederlands cabaretduo imponeert met ‘Lijmen’: “Des te zenuwachtiger voor deze thuiswedstrijd!” Ewoud Meeusen

24 november 2019

23u40 0 Zoersel Met het theaterstuk ‘Lijmen’ overweldigde ‘Grof Geschud’ zaterdagavond 23 november de uitverkochte ‘Kapel’. Lander Severins (23) uit Zoersel en de Nederlandse Myrthe Van Velden (23) brachten als ‘Grof Geschud’ de avant-première van hun cabaretvoorstelling. Het duo bevraagt op muzikale en humoristische wijze het onvermogen om vast te houden en de angst om los te laten: “De meeste mensen zijn positief verrast over hoe wij als jonge mensen een beeld van de vrees voor sleur kunnen brengen”, vertelt Lander.

Zaterdagavond ging ‘Lijmen’ van het Vlaams-Nederlands cabaretduo ‘Grof Geschud’ in avant-première in Zoersel. De theatermaker- en speler Lander Severins en de Nederlandse Myrthe Van Velden gaven het beste van zichzelf voor een bomvolle zaal. Voor Lander was het een speciale ervaring om in Zoersel op te treden: “Ik was des te zenuwachtiger net omdat het een thuiswedstrijd was.” Aan de zenuwen was nochtans niet veel te merken: “Het was een verrassend mooi en energiek optreden”, zegt toeschouwer Gerda.

Zoektocht

Sinds Lander en Myrthe elkaar in 2014 leerden kennen op de Koningstheateracademie van ’s Hertogenbosch zijn ze een onafscheidelijk duo, zowel op en naast de scène. De cabaretiers brachten hun afstudeervoorstelling al in verschillende huiskamers en try-outs. Bij de avant-prèmiere valt dan ook op hoe goed de jonge theatermakers op elkaar zijn ingespeeld: “Nu vallen we helemaal niet meer door de mand als een van ons getweeën een foutje maakt. We kunnen elkaar dan altijd aanvullen”, vertelt Myrthe.

Zowel op als naast de scène zijn Lander en Myrthe op zoek naar liefde. ‘Lijmen’ is dan ook een hilarische en ontroerende zoektocht om de ander tot op het bot te doorgronden. Passionele liederen en reflecterend meta-theater wisselen af met humoristische kwinkslagen en herkenbare scènes. Met hulp van Kommil Foo-legende Raf Walschaerts en Minou Bosua bracht ‘Grof Geschud’ voldoende variatie, wat ervoor zorgde dat het publiek geboeid bleef. Zeker de cirkelstructuur, waardoor ‘Lijmen’ een knap geheel vormde, viel in de smaak: “Ik woonde ook een eerdere try-out bij, maar nu is het optreden meer rond één thema gebouwd”, vertelt Bea Simkens.

Dubbeltje op zijn kant

Na de geslaagde avant-prèmiere zal het cabaretduo dinsdag 26 en woensdag 27 november een dubbele première spelen in de Antwerpse Arenberg. Daarna loopt hun tour langs verschillende zalen in Vlaanderen en Nederland. Ondanks het succes van ‘Lijmen’, baren de besparingen in het cultuurlandschap Lander en Myrthe toch zorgen: “Dankzij theater kunnen mensen even in een andere wereld stappen om te ontsnappen aan de dikwijls zware realiteit”, zegt Myrthe. Voor Lander zijn de maatregelen onbegrijpelijk: “Hoewel cabaret een zelfstandige sector is, zal het door de besparingen ook voor jonge cabaretiers moeilijker worden om het hoofd boven water te houden.” Naar aanleiding daarvan vroeg ‘Grof Geschud’ het publiek na het optreden op het podium voor een foto met iedereen die niet akkoord is met de geplande besparingen. Dat de dubbele première net als de meeste shows tot januari uitverkocht is, geeft de jonge cabaretiers toch veel moed: “Ik kan het amper vatten”, besluit Lander.

Wie interesse heeft om een optreden bij te wonen, kan een kijkje nemen op www.grofgeschud.eu