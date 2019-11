Vaste waarde en ‘frietchinees’ vormen Zoerselse stekjes voor ‘Week van de Friet’ Ewoud Meeusen

17u03 3 Zoersel Van 25 november tot 1 december zet de ‘Week van de Friet’ de Vlaamse frituren in de kijker. Ook in het centrum van Zoersel is er voldoende gelegenheid om deze week te vieren. Zowel Frituur In ‘t Dorp als Frituur Den Bever doen er alles aan om de Zoerselaar te verwennen: “Een lekker frietje is en blijft de Belgische hap bij uitstek”, zegt Guido ‘Guy’ Van Hofstraeten, zaakvoerder van Frituur In ‘t Dorp.

De frituur van Guy (59) en Sabine (55) groeide uit tot een vaste waarde in Zoersel. Voor Guy werd zijn droom 19 jaar geleden werkelijkheid: “Ik was net veertig geworden: het was nu of nooit”, vertelt Guy. Na 9 jaar verhuisde Frituur In ‘t Dorp van Zoersel Dorp naar de Westmallebaan. Volgens Guy en Sabine is de populariteit van de frituur te wijden aan traditie: “Er zijn weinig Belgische gezinnen die niet één keer in de week frietjes afhalen.”

Het geheim van Frituur In ‘t Dorp is voornamelijk zijn omgang met de klanten: “Wij proberen al onze klanten bij naam te kennen. Hier geldt trouwens ‘madam’ of ‘meneer’ niet, hier is het Guy en Sabine”, vertellen de zaakvoerders. Frituur in het Dorp is een ware sociale ontmoetingsplaats voor de Zoerselaar. Aanstaande vrijdag organiseert de frituur voor zijn klanten bijvoorbeeld ‘Bak Friday’ met korting op de grizzly en chicken fingers. Volgens Guy en Sabine is de opkomst van de ‘frietchinees’ een bedreiging voor dat volkse karakter wat precies zo eigen is aan een Vlaamse frituur: “Niet alleen in Oostmalle, Westmalle, Schilde en Sint-Antonius, maar ook in Zoersel zelf nemen Chinezen frituren over”, zegt Sabine.

Zoerselse ‘frietchinees’ Den Bever

Tweeënhalf jaar geleden nam de Chinese familie Chen de frituur aan het begin van de Oostmallebaan over. Frituur Den Bever wil zijn klanten een makkelijke, betaalbare maaltijd bieden: “We geven meer frietjes dan de vorige eigenaar, daar zijn de klanten heel blij mee”, zegt zoon Claudio Chen (21), die al 9 jaar in België woont. Volgens Claudio maakt het niet uit of de uitbaters nu Vlaams of Chinees zijn: “Het belangrijkste is dat de frietjes lekker zijn.” Desondanks is het Aziatische karakter van de zaak enigszins merkbaar: “Wij maken onze kippensatés en kippenballetjes in deeg zelf. Zo zorgen we toch een beetje voor een Chinese toets”, besluit Claudio met een glimlach.