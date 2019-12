Vandalen vernielen autospiegels in Halle-Dorp Ewoud Meeusen

30 december 2019

14u20 2 Zoersel De inwoners van het dorp in Halle-Zoersel werden zondagnacht slachtoffer van vandalisme. Verschillende autospiegels werden opzettelijk vernield.

In de nacht van zondag op maandag hebben vandalen toegeslagen in Halle-Zoersel. Buurtbewoners van het Dorp troffen ‘s morgens hun autospiegels in gehavende toestand aan. Verder gooiden de vandalen een toiletcabine omver en stampten ze een ruit in. De Lokale Politie Voorkempen opende alvast een buurtonderzoek.