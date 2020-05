Vandalen bekladden muren, elektriciteitskasten en textielcontainers met graffiti emz

11 mei 2020

18u34 1 Zoersel Sinds begin april worden tal van gebouwen, elektriciteitskasten verkeers- en informatieborden in de dorpskern van Sint-Antonius Zoersel besmeurd met graffiti. De vandalen bekladden muren, elektriciteitskasten en textielcontainers. De Lokale Politie Voorkempen is op zoek naar tips om de dader(s) te identificeren.

Onbekenden hebben de afgelopen weken op verschillende plekken in Sint-Antonius graffiti gespoten. De geregistreerde feiten vonden vooral plaats in de Kwikaard, het Sint-Teunisplein, de Handelslei en het kruispunt van de Emiel Vermeulenstraat met de Bethaniënlei. Daarbij zijn een aantal tekens op meerdere plekken vastgesteld. De politie is op zoek naar tips die kunnen leiden tot de identificatie van de dader(s). Onder meer beeldmateriaal of informatie over de locaties waar en tijdstippen wanneer de graffiti aangebracht werd, is welkom. Dat kan gemeld worden aan de wijkinspecteur.