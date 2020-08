Vanaf zondagavond geen verkeer van Zoersel naar Zandhoven mogelijk over brug Rodendijk emz

04 augustus 2020

13u31 5 Zoersel Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) voert van 9 augustus tot 19 augustus onderhoudswerken uit op de brug van de Rodendijk (N14) over de E34 in Zoersel. Gedurende die periode geldt er eenrichtingsverkeer op de N14 in de richting van het centrum van Zoersel. Doorgaand verkeer van Zoersel naar Zandhoven moet via de E34 in Oelegem omkeren om dan de afrit Zoersel richting Zandhoven te nemen.

Op bruggen en viaducten bevinden zich doorgaans uitzettingsvoegen. Die vangen de beweging van een brugconstructie op en verzekeren tegelijkertijd de waterdichtheid. Door de permanente verkeersbelasting zijn die voegen gevoelig aan slijtage. Daarom zal het AWV de brugvoegen op de Rodendijk vernieuwen. Daardoor zal ook het rijcomfort verbeteren. Het wegdek van de brug krijgt daarenboven een volledig nieuwe top- en onderlaag asfalt om de bestaande spoorvorming aan te pakken.

Omkeren in Oelegem

Om de hinder te beperken, gebeuren de werken in de zomervakantie. De werkzaamheden starten op zondagavond 9 augustus om 20 uur en duren tot woensdagochtend 19 augustus om 06 uur, al kan de huidige planning bij regenweer nog wijzigen. Verkeer komende van Zandhoven richting het centrum van Zoersel kan steeds passeren langs de werfzone. Fietsers kunnen tijdens de werken steeds over de brug passeren, maar dat in beide richtingen langs één kant. Waar de rijrichting onderbroken is, moeten fietsers oversteken via de fietsoversteken of te voet via de zebrapaden.

Het verkeer in de richting van Zandhoven moet omrijden. Wie van het centrum van Zoersel komt, moet een omleiding volgen via de E34. Voertuigen en bussen van De Lijn nemen de oprit Zoersel richting Ranst en rijdt naar het complex Oelegem om daar te keren. Het verkeer neemt de E34 richting Nederland en verlaat via de afrit Zoersel naar Zandhoven de autosnelweg. Wie op de E34 richting Antwerpen de snelweg wil verlaten in Zoersel en richting Zandhoven wil, moet doorrijden naar het complex Oelegem om daar te eveneens te keren.