Vanaf 1 augustus pop-up ijssalon met... buffelijs Toon Verheijen

16 juli 2020

22u08 3 Zoersel De familie Keysers-Dekker uit Sint-Antonius Zoersel pakt in augustus uit met iets redelijk exclusief. Ze runnen al jaren een melkveebedrijf met een 160-tal koeien. Op zich niet zo speciaal, ware het niet dat er twee jaar geleden naast koeien ook waterbuffels mee in het areaal werden opgenomen. En nu laten ze iedereen kennismaken met... buffelijs.

En dat is wel enig in ons land. “De buffelmelk is een echte delicatesse die ondertussen reeds haar weg vindt tot in Turkije en Irak”, zegt landbouwschepen Olivier Rul (Open Vld) die al eens een kijkje ging nemen. “In samenwerking met partner BuffdeLux pakt de Buffelboerderij gedurende heel de zomermaand augustus uit met hun nieuwste product: buffelijs. Zij gaan hun lekkernij promoten en verkopen in een pop-up ‘buffelijsjestent’.”

Buffelpoel

Gedurende heel de maand van woensdag tot zondag kan je in de tent op hun grote terrein aan de Raymond Delbekestraat van 14 tot 21 uur terecht om te komen proeven van dit ambachtelijk bereid hoeve-ijs. Daarbij kan je er ook eens een kijkje nemen aan de grote buffelpoel. “Wij werken volop aan de korte keten. De gemeente Zoersel geeft dan ook graag ondersteuning aan een onderneming die met dergelijke innovaties naar buiten komt. De Buffelboerderij mag zeker rekenen op onze logistieke steun.” Trouwens die steun was er al van de eerste dag, toen onze burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) meter werd van het buffelkalfje Gerba! Het pop-up buffelijsjesfeest gaat van start met een plechtige opening op zaterdag 1 augustus.