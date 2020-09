Exclusief voor abonnees

Vaders halen uit naar Aldi: “Meerkansenbrood is 50 eurocent duurder dan gewoon brood, dus eigenlijk steunt klant kinderarmoedefonds en niet Aldi”

Aldi reageert: “Gaat om een kwalitatief brood dus prijsvergelijking loopt mank”

Toon Verheijen

09 september 2020

17u40

4