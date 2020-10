Uitbaters café ‘t Plein houden het na twintig jaar voor bekeken emz

05 oktober 2020

16u27 1 Zoersel In Halle-Zoersel staat café ‘t Plein te koop. Na twintig jaar besloten uitbaters André Van Overloop (65) en Maria Bernaerts (64) ermee op te houden. Normaal gezien stond de sluiting gepland voor februari 2021. Maar voor André is het als longpatiënt in deze tijden van corona niet aangewezen om nog langer door te gaan.

In juli 2000 stonden André en Maria voor het eerst achter de toog van café ‘t Plein in Halle-Dorp. Op 17 september zijn ze daar echter mee gestopt. De eigenaar heeft het pand te koop gezet als ‘opbrengsteigendom’. Eigenlijk stond de stopzetting van uitbating door André en Maria gepland voor februari 2021. “Dan ga ik op pensioen. André is ondertussen eigenlijk al vier jaar gepensioneerd”, zegt Maria.

De gezondheidstoestand van André deed de twee uitbaters ertoe besluiten om er eerder mee op te houden. “Ik heb de longaandoening COPD (Chronisch Obstructieve Long Ziekte, nvdr.)”, vertelt André. “In verband met het coronavirus is hij dus een risicopatiënt. Daarom zijn we een paar maanden vroeger dan gepland gestopt. Dat doe je natuurlijk niet graag, maar je moet de keuze nu eenmaal maken.”

Een echt dorpscafé

Voor Halle-Zoersel is het een groot verlies. De Zoerselse deelgemeente telt nu nog maar één café: De Pelikaan. “We kregen vooral bewoners van het rusthuis Halmolen, wandelaars en fietsers op bezoek. Hier was ook het clublokaal van de Halse wielertoeristenclub De Bosch Boys. De wielrenners kwamen hier iedere zondagmiddag iets drinken en kregen dan een broodje. Een echt dorpscafé was het. Iedereen vindt het spijtig dat we ermee stoppen”, vertelt het koppel.

Nu moeten ook André en Maria een nieuwe thuis zoeken. Ze woonden immers boven het café. “We blijven wel in Halle wonen”, zegt Maria. Of ze willen dat het pand een café blijft? “Ergens hopen we dat toch wel. Zodat we hier ook nog kunnen komen”, lachen André en Maria.