Twee vermoedelijke winkeldieven ingerekend in Zoersel Toon Verheijen

03 juli 2020

De politie Voorkempen heeft vrijdagavond twee verdachten van mogelijk meerdere winkeldiefstallen in de regio opgepakt. Even voor 18 uur had de politie melding gekregen van twee mannen die zich in de omgeving van de Aldi aan de Handelslei verdacht gedroegen. Getuigen hadden gezien dat ze in een wagen stapten en wegreden en verwittigden de politie. Die kon het voertuig uiteindelijk klemrijden aan de Krekelenberg, maar de verdachten zetten hun toch te voet verder. Dankzij de inzet van de helikopter van de federale politie, konden twee verdachten opgepakt worden in een woonwijk. De twee mannen hebben de Georgische nationaliteit. Mogelijk komen de twee voor meerdere winkeldiefstallen in aanmerking.