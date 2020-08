Twee personeelsleden WZC De Buurt besmet met coronavirus, 18 bewoners en 22 personeelsleden worden vandaag getest emz

06 augustus 2020

13u04 0 Zoersel Twee personeelsleden van woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel zijn besmet met het coronavirus. Donderdagnamiddag ondergaan 18 bewoners en 22 personeelsleden een coronatest. “We doen er alles aan om het virus niet welig te laten tieren in ons woonzorgcentrum”, reageert directeur Johan Herrebosch.

De twee werknemers lieten zich maandag testen. Woensdag raakte bekend dat beiden geïnfecteerd zijn met COVID-19. Allebei zijn ze hoofdzakelijk werkzaam op woning Jukschot, een afdeling voor ouderen met een lichamelijke zorgnood. Het rusthuis benadrukt dat de twee personeelsleden al sinds maandag in quarantaine zijn.

Het woonzorgcentrum besloot contact op te nemen met haar Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) en het Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Donderdagnamiddag worden alle bewoners en betrokken personeelsleden van woning Jukschot getest. “In totaal zijn het veertig testen. Dan moeten we normaal gezien twee dagen wachten op de resultaten. We hopen die in het weekend ten laatste te kennen. Eén bewoner is al vervroegd getest, omdat die symptomen vertoonde. Daarvan denken we vandaag nog de uitslag te weten.”

Bezoek verboden

Alle strikte maatregelen zoals bepaald door het Agentschap voor Zorg en Gezondheid worden opgevolgd door het woonzorgcentrum. “Bezoek is verboden tot we de testresultaten kennen. Voor derden is de afdeling dus afgesloten. We kunnen het virus enkel bestrijden door voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat doen we zoveel als mogelijk”, besluit Herrebosch.