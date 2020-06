Twee mannen opgepakt in onderzoek naar gewelddadige homejacking op wokrestaurant

Zoersel

De federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft woensdag een 23-jarige man uit Antwerpen opgepakt in het onderzoek naar een gewelddadige homejacking in Wok Home Halle op de Eikenlaan in Halle-Zoersel. Begin mei werd in het kader van diezelfde speurtocht een 24-jarige man uit Deurne opgepakt.