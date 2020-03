Twee leerlingen Antoniusschool besmet met coronavirus, maar lessen gaan door emz

09 maart 2020

09u08 22 Zoersel Een leerling uit het vierde leerjaar en een leerling uit het zesde leerjaar van de Antoniusschool in Sint-Antonius Zoersel zijn besmet met het coronavirus COVID-19. Desondanks gaan de lessen gewoon door. De school heeft daarover maandagmorgen een mail gestuurd.

De twee kinderen waarbij COVID-19 werd vastgesteld, maken deel uit van hetzelfde gezin. “Ze verkeren in zeer goede gezondheid en vertonen op dit ogenblik geen ziekteverschijnselen meer”, is te lezen in de mail. De getroffen kinderen zullen nog twee weken in quarantaine verblijven. De basisschool in Sint-Antonius meldt dat ze gewoon open blijft. Die beslissing werd genomen op basis van de richtlijnen van het Departement Onderwijs. Omdat de huidige situatie geen substantieel risico vormt, moeten de kinderen dus wel naar school blijven gaan. Kinderen die niet ziek zijn of niet in quarantaine moeten, zijn dus ongewettigd afwezig indien ze de lessen niet bijwonen. Personeelsleden of kinderen die thuis symptomen ervaren, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts. Wanneer leerlingen of personeelsleden symptomen op school krijgen, moeten ze meteen de klas en school verlaten om opgevolgd te worden door een huisarts.